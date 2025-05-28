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吃清淡飲食「反害血脂飆高」　醫師點出誤區：膽固醇非愈低愈好

▲▼素食、蔬菜。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲許多民眾吃清淡飲食想控制血脂，沒想到反而害血脂飆高。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

面對高血脂，民眾常誤以為只需壓低總膽固醇、改吃清淡飲食即可控制健康。但外科醫師陳榮堅近日在臉書提醒，大眾應正確認識「膽固醇」的組成與功能，並避免因錯誤飲食，導致血脂控制更困難，若一味選擇含有大量澱粉、碳水化合物的「清淡飲食」，而不攝取優質蛋白質、蔬菜，恐會讓血脂變得更高。

陳榮堅指出，膽固醇不應僅以「總膽固醇」評估，還必須分別了解高密度脂蛋白（HDL）、低密度脂蛋白（LDL）與三酸甘油酯等項目，才能準確掌握心血管健康風險。而膽固醇的組成當中，HDL俗稱「好膽固醇」，有助於清除血管內的脂肪沉積。至於LDL則是「壞膽固醇」，若數值過高，恐提高動脈硬化與心肌梗塞風險。

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在一般民眾的觀念中，這所謂的「清淡一點」無非是植物性的五穀雜糧、水果等等，但這種想法與現在的營養學完全相反。陳榮堅提到，現在的膽固醇常常是精緻澱粉、碳水化合物攝取過多，而造成膽固醇、三酸甘油酯過高，這種病人臨床上屢見不鮮。

有些患者做完身體檢查，被診斷出血脂高，於是採用「清淡飲食」的方式，結果再度回診檢查，膽固醇變得更高。會發生這種情況，就可能是攝取太多澱粉、碳水化合物及水果類的食物。

▲海鮮。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲陳榮堅提醒，若想控制血脂，不要一味偏向清淡飲食，還是要攝取優質蛋白質、足量蔬菜。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

以前曾有個觀念，若是血脂高，就不能吃肉類、海鮮及蛋等食物，但現在的營養學經過釐清後，「這些東西反而是對的」。因此，陳榮堅提醒，被診斷出血脂高時，不要一味偏向「很清淡的飲食」，相對的還要攝取優質的蛋白質，包含蛋、瘦肉、海鮮等，以及足量攝取青菜。

陳榮堅還說，除了從飲食習慣著手以外，患者也要做合適的運動。只要肌肉量愈多，調節血脂的能力就愈好，適度增加肌肉量，無論在肢體活動、身體健康上，都會有幫助。

陳榮堅進一步說明，膽固醇對人體有必要功能，包括合成荷爾蒙與細胞膜結構，因此並非愈低愈好。重點在於維持良好的膽固醇比例與血脂平衡。

若長期血脂異常未妥善控制，將增加動脈粥狀硬化、中風、心臟病及胰臟炎等健康風險。他呼籲，應透過規律運動、健康飲食及定期健康檢查，積極管理血脂數值，避免陷入高血脂帶來的隱形威脅。

 
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