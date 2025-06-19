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從教育出發！生命啟蒙與家扶攜手陪學子暑期成長

▲生命啟蒙教育基金會為偏鄉學子雲林家扶學子帶來8台14代電腦，鼓勵學習AI科技增強競爭力，又再贈與助學金10萬元。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲生命啟蒙教育基金會為偏鄉學子雲林家扶學子帶來8台14代電腦，鼓勵學習AI科技增強競爭力，又再贈與助學金10萬元。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

暑假是打工旺季，生命啟蒙教育基金會與雲林家扶，為所服務的學生們做暑假生活調查，並為偏鄉帶來8台14代電腦，送給雲林家扶學子鼓勵學習AI科技增強競爭力，又再贈與助學金10萬元，讓家扶服務的學子受惠。

生命啟蒙教育基金會與雲林家扶就暑假的生活安排、打工類型、打工原因、打工時薪等做探討，同時告誡學子打工陷阱多，要停、看、聽，多與家人、師長、朋友討論，不繳交不合理費用、不購買不合理產品、不簽署文件契約等。在AI急速發展的時代，黃董事長與呂創辦人以教育才是翻轉生命的根本，唯有讓孩子們用好工具、接觸最新科技，才能不被時代拋下。

生命啟蒙教育基金會創辦人呂秀金表示，雲林家扶學子打工原因有三：高達60.6％賺生活費與分擔家計，20.3％青少年學生為增加工作經驗，還有12.3％學子則是儲蓄。而這也說明在家扶中心的經濟弱勢學子必須更早其他人投入職場。

生命啟蒙教育基金會董事長黃振輝則說，雲林家扶學子有國高中、大專生打工不外呼：餐飲業、夜市/攤販、工廠作業員，其所領時薪大部介於176至180元有63.8％，181至190有15.2％，191至200元有11.1％，甚至也有200至300元佔8.6％，相對時薪高兼負責任也高且其高壓高危險，呼籲家長應多關心子女，尤其是學生應盡量以求學為重才是。

▲生命啟蒙教育基金會為偏鄉學子雲林家扶學子帶來8台14代電腦，鼓勵學習AI科技增強競爭力，又再贈與助學金10萬元。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲生命啟蒙教育基金會為偏鄉學子雲林家扶學子帶來8台14代電腦，鼓勵學習AI科技增強競爭力，又再贈與助學金10萬元。（圖／記者游瓊華翻攝）

董事長黃振輝邀請緯傑設計王琮聖總監送8台14代最新電腦，鼓勵家扶學子，暑假追劇、聽音樂都沒關係，但善用電腦打開AI大門。未來競爭不只是體力，而是誰能擁有思考與科技的雙重力量。」以提升AI學習數位能力。

今日雲林家扶8位學子欣喜受贈14代電腦，吳同學希望成為幼教師，而電腦更可讓吳同學專注投入在教具製作、簡報設計、專案報告撰寫等學習過程。生命啟蒙教育執行董事馬淑敏稱讚許同學，陪伴單親媽媽在菜市場賣水果貼心懂事的小女孩，升上國立大學運籌管理系希望藉由AI科技提升物流管理的效能與效率。

雲林家扶主任廖志文表示，感謝生命啟蒙教育基金會是歷年來一路相挺愛心夥伴，從助學金到電腦，都為孩子多開一扇窗。科技能縮短城鄉差距，改變貧窮循環，讓教育真正成為脫貧的力量。

 


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