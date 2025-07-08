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林書豪「三分心公益計畫」再攜手Teach For Taiwan走進偏鄉共學　號召全台球迷響應捐款

▲▼林書豪,三分心公益計畫,Teach For Taiwan,偏鄉,共學,籃球,情緒。（圖／Teach For Taiwan提供）

▲「社交情緒學習（簡稱SEL）」課堂中林書豪與鄰桌學童互動。

圖、文／Teach For Taiwan提供

「豪神」林書豪的三分球，不僅為球隊積分，也為台灣的孩子點亮希望。林書豪再度以「三分心公益計畫」攜手「Teach For Taiwan為台灣而教」（以下簡稱TFT），來到台南左鎮光榮實驗小學，與孩子們共學、共玩，並走進熱愛籃球的兄弟家庭，透過親身經驗分享面對挫折、專注當下的力量，為偏鄉教育持續注入溫暖與希望。

一顆三分球15000元　5年捐出逾470萬支持兒少教育

自2020年起發起的「三分心公益計畫」，林書豪承諾每投進一顆三分球，便捐出15000元給關注兒少教育及權益的公益組織。迄今在台已累計捐出超過470萬元，全球總額更突破900萬元。2025年球季，林書豪共投進110顆三分球，捐出165萬元給TFT，持續支持人才培育與偏鄉教育工作。

林書豪說：「希望透過這些三分球，能讓更多人相信體育的善意力量，也希望能鼓勵孩子勇敢追夢。」他也特別強調，教育的長遠影響與穩定陪伴，是改變孩子未來的重要關鍵。

走進台南偏鄉　親自體驗情緒教育課堂

今年，林書豪特別抽出休假時間前往台南左鎮光榮實驗小學，與TFT老師和孩子們一起上「社交情緒學習（SEL）」課程，練習覺察、表達自己的情緒，學習如何安頓身心。他與孩子們一起製作「心智瓶」，並幽默回應「怎樣才能長得像你一樣高？」等提問，引起現場一片笑聲。

當被問到「如果能回到小學，會對自己說什麼？」時，林書豪坦言自己年輕時總專注於結果與輸贏，忽略了過程的美好。他提醒孩子們：「不只要認真，也要相信自己的努力」，專注當下，一步一步就能比昨天更好。

▲▼林書豪,三分心公益計畫,Teach For Taiwan,偏鄉,共學,籃球,情緒。（圖／Teach For Taiwan提供）

▲林書豪在師生交流環節與學童交流。

家訪籃球兄弟　鼓勵用失敗轉化成動力

除了課堂互動，林書豪還家訪了一對熱愛籃球的兄弟，聽他們和家人分享打球的心情、相處的故事。林書豪也分享自己面對挫折時，如何面對失敗情緒的經驗，並透過不斷練習，把失敗當成成長的養分，幫助喜歡籃球的兄弟學習面對挫折。

▲▼林書豪,三分心公益計畫,Teach For Taiwan,偏鄉,共學,籃球,情緒。（圖／Teach For Taiwan提供）

▲林書豪與校長蔡坤良、TFT 第十屆計畫成員莊雅淇、光榮實小學生林家兄弟與兄弟家人合影。

「球迷助攻計畫」啟動　捐款響應教育平權

TFT同時宣布，從即日起至8月23日（林書豪生日當天）止，號召球迷參加「球迷助攻計畫」，響應三分心公益。單筆捐款1000元或定期定額每月300元，即可獲得抽獎資格，有機會贏得林書豪親筆簽名的球衣、籃球等限量紀念品。TFT希望透過球迷的支持，幫助更多偏鄉孩子擁有平等且優質的教育機會。

TFT表示，林書豪的投入不僅讓孩子們見到偶像，更透過交流，拓展了孩子們對世界的想像，也感受到被理解與陪伴的力量。TFT也期許，未來能持續與各界協力，讓每個孩子都能擁有發光的機會。

▲▼林書豪,三分心公益計畫,Teach For Taiwan,偏鄉,共學,籃球,情緒。（圖／Teach For Taiwan提供）

【捐款資訊】
活動期間：2025年7月8日（二）至8月23日（六）
捐款頁面：http://bit.ly/4nvCOse
抽獎資格：單筆捐款1,000元或定期定額300元
限量紀念品：簽名球衣3件、簽名籃球6顆

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