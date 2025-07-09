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高雄狼師「性侵16名學生」9歲童也不放過　二審減為16年

▲▼ 男孩,哭,低潮 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲高雄狼師涉嫌對16名男童伸出狼爪。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名已婚老師遭控性侵小學男童，傳聞20多年來竟有多達16人受害，檢警調查後在狼師的手機和電腦內，翻出大量包含虐待行為在內的不雅畫面，一審橋頭地院依《兒童及少年性剝削防制條例》判處18年有期徒刑，全案上訴後，高雄高分院考量他已與多名被害人達成和解，今（9）日改判他徒刑16年。

判決指出，高雄這名已婚狼師遭網上匿名爆料，稱其20多年的教育資歷竟「包含性侵學童」行為，教育局2023年6月獲報後，與橋頭地檢署迅速展開調查，後於同月21日收押該名教師，並於2024年6月核准解聘、永不錄用。

檢警展開偵辦後發現，狼師會在上學期間，要求學童站成一排、一個個撫摸胸部得逞，甚至會叫受害者們褪去身上衣物，僅穿一條內褲在地上爬行，甚至有學童反映，曾在被老師矇上眼睛後聽到「喀擦」的聲音，懷疑有偷拍可能。

檢警查扣狼師的電腦和手機後，不僅發現大量男童遭脫衣綑綁、侵犯的畫面，甚至還有大量男男性愛影片、大量兒虐影片在內，後聯絡校方協助指認，發現多達16名的受害者中，年紀最小的學童才9歲、最大的則已經27歲。

狼師雖矢口否認犯行，但一審橋頭法院審理後，認為教師利用國小教師、社團導師身分，做出違反本人意願拍攝未滿18歲或兒童、少年性影像及猥褻未滿14歲男子等行為，犯行時間綿延許久，造成多名被害人身心創傷，依《兒童及少年性剝削防制條例》判處18年有期徒刑。

全案上訴高雄高分院，合議庭考量他已與9名被害人達成和解，因此改判徒刑16年，全案可上訴。

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