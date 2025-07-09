心血全泡水！高雄丹娜絲農損逾3千萬　首波現金救助金額出爐

▲心血全泡水裡…高雄丹娜絲農損超過3千萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄受到丹娜絲颱風影響，至8日止累積農損已超過3,692萬元，高雄市農業局首波先成功爭取到西瓜、香瓜、空心菜、菠菜、金針菜等短期葉菜類的農產業天然災害現金救助及低利貸款。經農業部公告自7月9日至7月22日止受理農民申報，後續將持續與各公所積極查報，全力爭取救助。

丹娜絲颱風帶來強大風雨，高雄多達31區有8級以上陣風，彌陀、梓官、路竹區更出現11級強陣風，以及22區降水達豪雨等級，其中有大寮區更達到大豪雨等級。

▲心血全泡水裡…高雄丹娜絲農損超過3千萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

農業局第一波先成功向農業部爭取西瓜每公頃6.2萬元、香瓜每公頃8萬元、空心菜、菠菜、金針菜等短期葉菜類（毛豆除外）每公頃2.96萬元農損現金救助及低利貸款，自7月9日至22日止於土地所在地公所受理農民申報，各區各所仍積極查報中。

農業局長姚志旺表示，感謝農業部盡速公告高雄市農產業現金救助，協助本市農友復耕，並提醒請本市有種植西瓜、香瓜、空心菜、菠菜及金針菜等短期葉菜類，受損損失達2成以上之農友可申請救助。

▲高雄丹娜絲農損超過3千萬，首波現金救助金額出爐。（圖／記者賴文萱翻攝）

農友可先利用「農產業天然災害現地照相APP」拍照，並務必於7月22日前，持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，儘速向土地所在區公所申辦現金救助。

農業局表示，將會全力協助與加速勘災與現金救助發放，農友復耕若需低利貸款，也可洽當地農會辦理。