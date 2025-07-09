　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

日YTR警局旁體驗極樂高雄！買春辣妹「深度旅遊」　警訪查回應了

記者許宥孺／高雄報導

日本一名YouTuber以開箱各國紅燈區爆紅，近日他上傳一段影片，是他到高雄新興分局附近開房間，紀錄並分享整個買春過程，影片迄今有超過6萬人點閱，甚至有日本網友表示會將此影片作為台灣旅遊參考。不過警方根據影片內容進行飯店查訪，發現影片應是在去年拍攝，若涉違法性交易，依法最高可處3萬元罰鍰。

這名擁有56.4萬追蹤的日本YouTuber近日在個人YouTube頻道上傳一段影片，影片內容是到高雄旅遊，不僅去六合夜市觀光吃美食，也不忘到隔壁的七賢路踩點各式酒店，以及打卡老司機必去的買春聖地「電信大樓」。

▲▼日本YTR台灣體驗「極樂高雄」。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲日本YTR台灣體驗「極樂高雄」，打卡買春聖地七賢路電信大樓。（圖／記者許宥孺翻攝）

他也不忘在影片中分享台灣的「極樂步驟」，找到業者後透過聊天軟體聯繫，對方私訊女服務生的照片和價格後，雙方約好會面地點，業者便會傳送房間號碼。

該名YouTuber循線赴約，並從飯店外就開始錄影紀錄，打開房間門，就有一名身穿黑色細肩連身裙、身材火辣的女服務生坐在床邊，兩人相視而笑，他直呼：「Oh my god！」兩人便互相詢問年紀、國籍，女服務生則是應對熱情，表示自己來自馬來西亞。

▲▼日本YTR台灣體驗「極樂高雄」。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼日本YTR開房間買春，女服務生來自馬來西亞。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼日本YTR台灣體驗「極樂高雄」。（圖／記者許宥孺翻攝）

這段影片近日放上YouTube頻道後隨即引來注目，甚至有日本網友表示，他很快就要來台灣旅遊，會將此影片做為參考依據。還有日本網友分享，也曾去過七賢路的買春大樓。

根據YouTuber記錄到的飯店外觀，被認出就在新興分局附近，實際查詢房價，住宿一晚約800至1200元，休息2小時是600元。社群網站不禁嘲諷，女服務生疑似持觀光簽證來台賣春，「如果市長知道日本YouTuber幫忙推廣這種深度旅遊，還在警局對面會傻眼吧。」

▲▼日本YTR台灣體驗「極樂高雄」。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲新興分局就在飯店斜對面。（圖／記者許宥孺翻攝）

新興分局表示，經檢視該網路影片，並前往該飯店查訪，經比對相關裝潢擺設，影片應為去年拍攝。分局持續要求轄內各飯店落實登記，避免類似不法行為再發生。

新興分局指出，自2024年迄今共查獲妨害風化案23件、131人，針對轄內各家可能從事不法場所，均規劃機動臨檢工作，如有發現不法將會依法查處送辦。

新興分局重申，對於任何不法業者本分局絕不寬貸，且此類色情業者無論藏身何處，警方會依法執法，持續予以取締，淨化治安環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
593 3 2297 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／高雄市區驚見「3mX3m大天坑」！
快訊／信義區賓士C43撞死人！　駕駛竟拆走行車紀錄器肇逃
快訊／雨區擴大！18縣市豪大雨特報　大雷雨轟9地
溺斃SUP男友人喊冤！「從濛濛谷下水」無催警消搶救
快訊／第二名勇消殉職！　張敬謙宣告不治
來不及張貼的紅榜曝！　勇消吳恩碩救人卻殉職
「中國若犯台就把北京炸了」　CNN公開川普音檔
快訊／暴雨淘空地基！　赤崁頂觀景台驚現15公尺裂縫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中女千萬遺產買境外保單　保證獲利10%「第4年沒了」疑遭詐

土城姊妹命喪街頭　犯保協會動員志工、律師多面向支援家屬

快訊／高雄市區驚見「3mX3m大天坑」　道路塌陷還釀號誌停擺

快訊／賓士C43撞死運將！惡劣駕駛肇逃前竟拆走行車紀錄器滅證

桃園火車站兩度盯梢高中女生！手機偷拍全身照　癡男被起訴

多元計程車司機下車休息遭賓士撞死　肇逃駕駛身分曝

快訊／第二名勇消殉職！張敬謙葉克膜搶命無效不治

高雄狼師「性侵16名學生」9歲童也不放過　二審減為16年

男童調皮遭罰跪甩巴掌！後母逾「懲戒權」挨告　檢察官起訴求情

衰男突收闖紅燈罰單　一查才知同事是通緝犯！

【哭到腿軟】土城姊妹遺體相驗 父親痛喊：一次帶走2個女兒

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

【戀愛了】 #李珠珢 剪掉仙氣長髮！新造型「俏麗短髮」粉絲讚爆

【烏龜的移動城堡】員林大淹水烏龜直接出航！乘著小窩被迫踏上漂流之旅XD

台北戲劇獎／金士傑奪最佳男演員！　劉冠廷施名帥跪著頒獎

【珠珠寶貝大爆改】#李珠珢 齊短髮亮相！熱跳《Good Thing》畫面太香

刺青男被按喇叭停紅燈理論 見對方「包手」秒道歉：拍謝啦

彰化員林暴雨到處都淹水！到底誰在渡劫……

【翻船瞬間】新店廣興橋救援意外！5警消落水

【暴雨炸裂彰化】鹿港停車場成池塘　埔心民宅汽機車慘滅頂

台中女千萬遺產買境外保單　保證獲利10%「第4年沒了」疑遭詐

土城姊妹命喪街頭　犯保協會動員志工、律師多面向支援家屬

快訊／高雄市區驚見「3mX3m大天坑」　道路塌陷還釀號誌停擺

快訊／賓士C43撞死運將！惡劣駕駛肇逃前竟拆走行車紀錄器滅證

桃園火車站兩度盯梢高中女生！手機偷拍全身照　癡男被起訴

多元計程車司機下車休息遭賓士撞死　肇逃駕駛身分曝

快訊／第二名勇消殉職！張敬謙葉克膜搶命無效不治

高雄狼師「性侵16名學生」9歲童也不放過　二審減為16年

男童調皮遭罰跪甩巴掌！後母逾「懲戒權」挨告　檢察官起訴求情

衰男突收闖紅燈罰單　一查才知同事是通緝犯！

看病太難！門諾啟動偏鄉醫療零距離　募1273萬為偏鄉續命

川普喊：白宮有強大權力　考慮接管華府「整頓紐約」

台中知名鬼屋裡拍電影！導演片場疑中邪「狂笑」劇組嚇傻

台中女千萬遺產買境外保單　保證獲利10%「第4年沒了」疑遭詐

遊戲產業高風險...任天堂社長坦言開發成本暴漲、一策略防失控

「到底質詢蔡秋明還是單挑賴清德？」　吳思瑤批黃國昌不演了

土城姊妹命喪街頭　犯保協會動員志工、律師多面向支援家屬

快訊／高雄市區驚見「3mX3m大天坑」　道路塌陷還釀號誌停擺

清水服務區清潔員「拖把擦桌子」遭直擊　業者：立即全面清消

快訊／雨區擴大！18縣市豪大雨特報　大雷雨轟9地

【哭到腿軟】土城姊妹遺體相驗 父親痛喊：一次帶走2個女兒

社會熱門新聞

快訊／上班快改道！　國3事故全線封閉

勇消吳恩碩救人溺水亡　醫師：打35強心針仍宣告不治

殉職勇消吳恩碩「留下年幼兒女」 曾喊：願消防員出入平安

搜救犬「小鋼砲」意外墜樓離世　領犬員受處分

即／第二名勇消殉職！張敬謙葉克膜搶命無效不治

1刀刺穿頸動脈　凶手「要讓姊姊眼睜睜看妹妹死」

詐團主嫌羈押當天　仙塔律師做這件事遭拘提

被廉政官催促筆錄簽名　京華城案證人：心生恐懼

租屋處強壓少女舔胸　色男認錯賠30萬獲緩刑

無照美女聯手真律師男友違法撈金5年！

SUP男新店溺斃！最後身影曝光

勇消張敬謙仍在與死神拔河　家屬雙手合十祈禱

即／台南六甲機車墜落水溝　女騎士送醫不治

才剛變性就來台！「泰國林韋君」賣淫7天被逮

更多熱門

相關新聞

養蚊14年少收5000萬租金　大咖房東開2.5億賣「鏤空樓店」

養蚊14年少收5000萬租金　大咖房東開2.5億賣「鏤空樓店」

高雄火車站前商圈是知名電腦街，有棟大樓1~3樓店面，據《Google Maps》顯示，從2011年一路空置至今，至少空租14年，每月租金開價32萬元，換算起碼少收5376萬元租金，屋主為隔壁知名3C零售商順發3C，目前開出2.5億元出售。

日本埼玉大學「發生爆炸」！2人受傷

日本埼玉大學「發生爆炸」！2人受傷

日圓「0.2014」30年來最甜！達人卻嘆：可能不是好事

日圓「0.2014」30年來最甜！達人卻嘆：可能不是好事

高雄丹娜絲農損逾3千萬　首波現金救助金額出爐

高雄丹娜絲農損逾3千萬　首波現金救助金額出爐

日本惡石島「第3批」5人島外避難

日本惡石島「第3批」5人島外避難

關鍵字：

高雄日本YTR極樂高雄買春新興分局

讀者迴響

熱門新聞

陳柏霖要娶小6歲女團成員庭瑄了！

單親爸為錢下海拍GV「多男激戰」

LINE「12款免費貼圖」限時下載！

快訊／上班快改道！　國3事故全線封閉

勇消吳恩碩救人溺水亡　醫師：打35強心針仍宣告不治

殉職勇消吳恩碩「留下年幼兒女」 曾喊：願消防員出入平安

別顧看F級側乳！　權恩妃「封神影片」挖出

搜救犬「小鋼砲」意外墜樓離世　領犬員受處分

快訊／線狀對流來了　13縣市豪大雨特報

快訊／強對流！　大雷雨襲2縣市

快訊／陸將8家台灣實體列入出口管制　漢翔、中科院入列

即／川普：明早公布至少7國貿易名單

快訊／又襲彰化！　大雷雨轟2縣市

快訊／4縣市22地淹水警戒　彰化10鄉鎮列一級最嚴重

妻拒做愛！家暴夫嗆「被別人性侵」竟成真

更多

最夯影音

更多

【哭到腿軟】土城姊妹遺體相驗 父親痛喊：一次帶走2個女兒

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

【戀愛了】 #李珠珢 剪掉仙氣長髮！新造型「俏麗短髮」粉絲讚爆

【烏龜的移動城堡】員林大淹水烏龜直接出航！乘著小窩被迫踏上漂流之旅XD

台北戲劇獎／金士傑奪最佳男演員！　劉冠廷施名帥跪著頒獎

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面