日YTR警局旁體驗極樂高雄！買春辣妹「深度旅遊」　警訪查回應了

記者許宥孺／高雄報導

日本一名YouTuber以開箱各國紅燈區爆紅，近日他上傳一段影片，是他到高雄新興分局附近開房間，紀錄並分享整個買春過程，影片迄今有超過6萬人點閱，甚至有日本網友表示會將此影片作為台灣旅遊參考。不過警方根據影片內容進行飯店查訪，發現影片應是在去年拍攝，若涉違法性交易，依法最高可處3萬元罰鍰。

這名擁有56.4萬追蹤的日本YouTuber近日在個人YouTube頻道上傳一段影片，影片內容是到高雄旅遊，不僅去六合夜市觀光吃美食，也不忘到隔壁的七賢路踩點各式酒店，以及打卡老司機必去的買春聖地「電信大樓」。

▲日本YTR台灣體驗「極樂高雄」，打卡買春聖地七賢路電信大樓。（圖／記者許宥孺翻攝）



他也不忘在影片中分享台灣的「極樂步驟」，找到業者後透過聊天軟體聯繫，對方私訊女服務生的照片和價格後，雙方約好會面地點，業者便會傳送房間號碼。

該名YouTuber循線赴約，並從飯店外就開始錄影紀錄，打開房間門，就有一名身穿黑色細肩連身裙、身材火辣的女服務生坐在床邊，兩人相視而笑，他直呼：「Oh my god！」兩人便互相詢問年紀、國籍，女服務生則是應對熱情，表示自己來自馬來西亞。

▲▼日本YTR開房間買春，女服務生來自馬來西亞。（圖／記者許宥孺翻攝）



這段影片近日放上YouTube頻道後隨即引來注目，甚至有日本網友表示，他很快就要來台灣旅遊，會將此影片做為參考依據。還有日本網友分享，也曾去過七賢路的買春大樓。

根據YouTuber記錄到的飯店外觀，被認出就在新興分局附近，實際查詢房價，住宿一晚約800至1200元，休息2小時是600元。社群網站不禁嘲諷，女服務生疑似持觀光簽證來台賣春，「如果市長知道日本YouTuber幫忙推廣這種深度旅遊，還在警局對面會傻眼吧。」

▲新興分局就在飯店斜對面。（圖／記者許宥孺翻攝）



新興分局表示，經檢視該網路影片，並前往該飯店查訪，經比對相關裝潢擺設，影片應為去年拍攝。分局持續要求轄內各飯店落實登記，避免類似不法行為再發生。

新興分局指出，自2024年迄今共查獲妨害風化案23件、131人，針對轄內各家可能從事不法場所，均規劃機動臨檢工作，如有發現不法將會依法查處送辦。

新興分局重申，對於任何不法業者本分局絕不寬貸，且此類色情業者無論藏身何處，警方會依法執法，持續予以取締，淨化治安環境。