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家暴男砍殺妻子姊妹　他求問「路上遇到怎麼辦？」網曝1招

記者施怡妏／綜合報導

新北市土城區明德路二段7日發生命案，46歲謝男持刀砍死42歲妻子與小姨子，案發後不僅冷血，還試圖以精神方面疾病為由推卸責任，引發社會關注。就有網友表示，如果當時在現場，第一時間應該做什麼？對此，網友指出，「帶好防狼噴霧」、「我唯一想到的就是去學防身術」、「趕快跑就對了」。

▲土城姊夫殺妻、小姨子，遭押上車帶回土城分局。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲謝男遭押上車帶回土城分局。（圖／記者陳以昇翻攝）

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有網友在Dcard發文，「如果遇到土城命案，我可以做什麼？」看到新聞報導很震撼，難以理解為何有人能在光天化日之下，眾目睽睽中做出如此殘忍的行為，並對台灣社會的安全狀況感到憂心。她表示，「如果我遇到類似的事情發生，我能夠做什麼？」光是想就覺得害怕，不曉得除了報警還能做什麼？

貼文曝光，網友建議隨身攜帶防狼噴霧，「隨身攜帶防狼噴霧，遇到就噴，然後趕快逃跑」、「真的要帶辣椒水，看兇嫌拿那麼長的刀，要去幫忙真的很難欸，只能說跟惡人搏鬥很需要勇氣」。不過也有網友認為，如果對生命有威脅，就不要上前幫忙，趕快報警就對了，「只能說除非你身上有槍，不然近距離敢靠近就有機率被砍，就連專業的警察遇到拿刀的犯人，都不一定能100%奪刀」。

▲土城2女騎車外出遭追砍，現場畫面曝光。（圖／民眾提供）

▲現場畫面曝光。（圖／民眾提供）

還有學過跆拳道、合氣道還有拳擊的網友分享，「除非你走在路上都是保持警惕心，否則擋不了突然進攻的瘋子；男女生理體格本身就絕對有差距，正面硬剛絕對會輸，撇除生理差距，就算性別相同，對方持有兇器，肉身沒辦法直接抵擋傷害，真的遇到這種情況請優先逃跑，並善用身邊物品例如雨傘、外套，包住兇器，爭取逃跑機會」，他也提到，可以盯著對方手腕，「這是威脅性最高的地方，可以判斷對方進攻路線。」

根據案發畫面，謝男的小姨子先被謝男撞倒並遭砍殺，妻子為救妹妹推開丈夫並與他拉扯，但仍遭連砍數刀。期間，一名雨衣機車騎士見狀衝上前阻止謝男繼續攻擊，雖英勇制止但姊妹最終仍因傷重不治。8日經新北地檢署檢察官複訊過後，檢方依照殺人罪向法院聲請羈押謝男。

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