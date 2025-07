「中國若犯台就把北京炸了」　CNN公開川普談話音檔

▲川普曾向習近平發出警告,稱若犯台,美國就會炸了北京。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

依據CNN公開的錄音檔,美國總統川普曾在2024年私人募款聚會上稱,他曾試圖阻止俄羅斯總統普丁攻打烏克蘭,並威脅要轟炸莫斯科,並向中國國家主席習近平發出類似警告,「我跟他說,如果你攻打台灣,我很可能要炸了北京」。

川普的這些言論是在競選爭取總統第二任期之際所提及,是2024年在紐約與佛州舉行募款活動期間錄下的音檔,後來由新書《2024:川普如何重奪白宮,民主黨如何失去美國》(2024: How Trump Retook the White House and the Democrats Lost America,暫譯)的作者取得,在書中提及相關內容。

Trump recording Leaked.



Trump talks about when he threatened to Bomb Moscow via a phone call with Putin.



And Trump threatened to Bomb Beijing via a phone call with President Xi.



During his 1st term in office. Also states: "I just needed them to believe me about 10%" pic.twitter.com/tYDapAx6yx