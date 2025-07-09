「中國若犯台就把北京炸了」　CNN公開川普談話音檔

▲川普曾向習近平發出警告，稱若犯台，美國就會炸了北京。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

依據CNN公開的錄音檔，美國總統川普曾在2024年私人募款聚會上稱，他曾試圖阻止俄羅斯總統普丁攻打烏克蘭，並威脅要轟炸莫斯科，並向中國國家主席習近平發出類似警告，「我跟他說，如果你攻打台灣，我很可能要炸了北京」。

川普的這些言論是在競選爭取總統第二任期之際所提及，是2024年在紐約與佛州舉行募款活動期間錄下的音檔，後來由新書《2024：川普如何重奪白宮，民主黨如何失去美國》（2024: How Trump Retook the White House and the Democrats Lost America，暫譯）的作者取得，在書中提及相關內容。

Trump recording Leaked.



Trump talks about when he threatened to Bomb Moscow via a phone call with Putin.



And Trump threatened to Bomb Beijing via a phone call with President Xi.



During his 1st term in office. Also states: "I just needed them to believe me about 10%" pic.twitter.com/tYDapAx6yx — Cyrus Vendetti (@CyrusVendetti) July 9, 2025

川普在2024年募款活動上提到，「我對普丁說，『如果你去攻烏克蘭，我就要把莫斯科炸到粉碎，我告訴你，我別無選擇』。然後普丁說，『我不相信你』。但他信了我10%」。

川普接著提到，他也對習近平傳達類似警告，稱若中國犯台，美國會轟炸北京，「如果你攻打台灣，我很可能要炸了北京。他覺得我瘋了，我跟他說我別無選擇，得炸北京。他同樣不相信我，只信了10%。但10%已經很有用，5%也OK。所以，問題從來沒發生過。」

這段音檔先前從未播出過。川普陣營拒絕針對音檔內容發表評論。川普還說，如果當初是他當總統，就能避免俄烏戰爭與加薩衝突，現在他正努力讓這兩場戰爭結束。