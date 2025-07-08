另類災情！暴雨淹水狂沖「車牌掉滿地」　彰化人急協尋

▲鹿港下暴雨淹水慘重，車牌掉滿地，民眾po文協尋。（圖／翻攝自臉書／我愛鹿港小鎮）

記者唐詠絮／彰化報導

一場暴雨過後，彰化人除了忙著清理家園，現在還要忙著「找車牌」！今（8日）下午，臉書社團「我愛鹿港小鎮」、「員林人大小事」、彰化人大小事」等等在地各大社群突然出現不少「協尋車牌」的貼文洗版，形成暴雨淹水後另類災情。

臉書彰化各大社群有網友紛紛po文「我的車牌號碼是ＯＯＯ，請幫我留意！」、「在鹿港老街撿到車牌，失主請私訊」。類似的貼文不斷冒出，尤其以鹿港、員林最嚴重。原來，許多車主在暴雨中開車「渡水」，沒想到積水太深，強大的水流阻力直接把車牌「沖走」。

▲彰化淹水過後，車牌紛紛掉落。（圖／民眾提供）

有專業網友對此解釋，當積水高度超過車牌位置時，水流會對車牌產生極大壓力，導致固定車牌的螺絲或塑膠基座斷裂，「這時候車牌就像被「拔掉」一樣，直接脫落漂走、還有網友提醒要趕快找回來，要不然遭不肖人士撿走懸掛後果恐不堪設想。

對此，彰化警方特別呼籲，車牌遺失的車主應盡快至監理站補辦，否則可能被開罰。根據《道路交通管理處罰條例》，汽車車身設備不得任意變更或改裝，以維行車安全；車牌未懸掛亦不得行駛道路，一經舉發恐將開罰。

▲▼機車涉水淹過車牌恐會衝落車牌。（圖／民眾提供）