彰化3鄉鎮停電逾24小時！台電冒大雷雨搶修　近3千戶苦等復電

▲台電緊急搶修。（圖／台電彰化區處提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化昨(8日)受到強烈雷雨襲擊，晚間芳苑、埤頭、田尾一帶發生饋線跳脫事故，導致近3,000戶停電。台電彰化區處緊急派員搶修，並啟動轉供電力措施，目前仍有部分區域尚未恢復供電。此外，彰化市某大樓因地下室淹水而無法搶修，造成103戶至今仍停電，經市府協助抽水後，台電已準備人力，待設備乾燥後將立即進場修復。

▲台電緊急搶修。（圖／台電彰化區處提供）

台電表示，這次停電主因是雷擊造成線路受損，雖已透過轉供電力減少影響範圍，但截至今日上午，芳苑、埤頭、田尾一帶仍有2,934戶停電。搶修人員已全面出動查修，將儘速恢復供電，呼籲民眾耐心等候，若發現電線掉落或外露，請立即通報台電處理。

另一起停電案件為彰化市某大樓，昨日因地下室嚴重淹水，導致電力設備無法檢修，103戶居民受影響。經市府連夜抽水，直到今日凌晨3點左右已排除積水問題。台電說明，目前需等待配電設備自然乾燥，後續將派員檢測安全性，確認無虞後才能復電，以避免短路風險。

台電提醒，近期天氣不穩定，易發生雷雨或線路故障，若民眾遇到停電，可透過「台電APP」或1911客服專線通報，切勿自行碰觸電線或設備，以確保安全。相關復電進度將隨時更新於台電官方網站，民眾可多加查詢。

▲台電緊急搶修。（圖／台電彰化區處提供）

▲台電緊急搶修。（圖／台電彰化區處提供）