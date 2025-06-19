花蓮女飼主遛狗遭比特犬攻擊　貴賓狗「臟器外露」亡

▲花蓮17日發生比特犬攻擊事件，導致一隻貴賓狗身亡。（圖／翻攝自花蓮同鄉會）

記者趙蔡州／綜合報導

花蓮市一名女子17日晚間牽著飼養的貴賓狗出門散步，行經尚志橋下時遇到另一名飼主牽著比特犬，沒想到比特犬突然衝上來狂咬她的貴賓狗，造成貴賓狗腹部受創、腸子等臟器外露，送醫後傷重不治。警方表示，目前已鎖定比特犬飼主身分，將通知飼主到案說明。

有網友在臉書社團「花蓮同鄉會」發布目擊過程，他17日晚間8點到尚志橋下美崙溪畔散步時，聽到有女子的哭聲，接近一看才發現一隻比特犬死死咬住另一隻貴賓狗不放，不論比特犬的飼主怎麼拉扯，或是打頭、打身體都分不開2隻狗狗

原PO表示，他們好不容易拉開狗狗後，發現貴賓狗已經被咬到腹部受創、腸子等臟器外露，現場流了一地鮮血，他除了協助幫忙報警外，也趕緊衝到路邊攔了一輛計程車，讓貴賓狗的女主人趕快帶狗狗去看醫生，可惜貴賓狗撐到半夜還是因傷勢過重不治。

花蓮警方表示，接獲民眾通報後，他們已立刻派遣員警前往處理，目前也已掌握比特犬飼主林姓男子身分，將通知林男到案說明。花蓮縣動植物防疫所則表示，正在等待警方釐清犬隻品種、有無植入晶片或登記，以及是否有繫繩、戴嘴套等，若違法可開罰3萬至15萬元。