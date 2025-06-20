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涉內線交易！新華泰富前董座50萬交保　為「2度咬人」比特犬飼主

▲▼ 新華泰富前董事長徐堂榮涉內線交易50萬元交保，也正是先前傷人比特犬Lucky的飼主。（圖／記者劉昌松、黃彥傑攝）

▲新華泰富前董事長徐堂榮涉內線交易50萬元交保，也正是先前傷人比特犬Lucky的飼主。（圖／記者劉昌松、黃彥傑攝）

記者黃資真／台北報導

上櫃公司新華泰富（5481）前董事鄒雙慶涉嫌在2019年間洩漏公司將處分資產的重大訊息，有觸犯內線交易之虞等事件，約談7名被告、2名證人到案，20日檢方諭令前董事長何佳洲80萬元、前董事長徐堂榮50萬元、現任策略長李文杰50萬元共3人交保。特別的是，徐堂榮正是之前因自家的比特犬2度跳出窗外攻擊騎士的飼主。

回顧此案，傷人的比特犬Lucky在今年3月6日，於北市文山區跳出車窗咬傷人，相隔11天後，17日又在大安區衝出車窗，追咬機車騎士，當時徐男聲稱有把犬隻綁在車上，但犬隻會自行掙脫項圈，打開車窗咬人。最後因動保處認為飼主無法妥善管理，針對2案分別裁罰5萬元、15萬元，並沒入犬隻。

初步了解，新華泰富是芝麻村文教的母公司，日前因經營權糾紛遭媒體報導，疑似將學生、家長個資外流對岸，公司派與市場派為此互告多項罪名，爭議延燒至今，新華泰富因未如期出具2025年第1季財報，已在5月20日被停止買賣，面臨下櫃危機。

▲▼咬傷兩人的比特犬。（圖／記者湯興漢攝）

▲當時動保處認為徐男無法妥善管教，決定沒入犬隻。（圖／記者湯興漢攝）

檢調獲報，經歷多次股權異動的新華泰富，在2015年到2016年間，疑有中資背景的勢力藉董監事改組機會，安排人馬進入公司，涉嫌違反《兩岸人民關係條例》，未經許可在台從事業務，連同近日傳出的中資疑慮一併清查。

此外，新華泰富在2019年底公告以8.5億元出售桃園中壢土地，當時鄒雙慶疑似提前把這個內線消息告訴前董事許慶陽、前監察人羅俊淦等人，讓他們有機會買賣股票獲利數十萬元，涉及《證交法》內線交易罪嫌。

檢調19日兵分11路搜索新華泰富及鄒雙慶等人的住處，一共通知7名涉案被告及2名證人到案說明。經過檢方漏夜複訊，今早諭令何佳洲80萬元交保、徐堂榮50萬元交保、李文杰50萬元交保，均限制出境；許慶陽、羅俊淦則在20日凌晨各以10萬元交保。

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