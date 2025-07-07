用ChatGPT幫忙減肥　女每天傳1訊息「1個月成功減掉7公斤」

▲女子分享用AI幫忙減重。（圖／翻攝自Instagram／cristinagheiceanu）

記者李振慧／綜合報導

瑞士一名女子在網路上分享，她使用ChatGPT幫忙制定減肥計畫，每天只需要向AI發送語音訊息，讓她成功在1個月內減肥甩掉7公斤，貼文曝光後獲得200多萬點閱爆紅。

在Instagram上擁有40多萬粉絲追蹤的女子克里斯蒂娜(Cristina Gheiceanu)，近來與粉絲們分享，她是如何透過ChatGPT成功減掉體重。她表示，「我每天早上只需要向ChatGPT傳送一則語音訊息，告訴它我吃了什麼，與我那天的卡路里目標，它就會幫我完成工作」。

克里斯蒂娜進一步解釋，剛開始使用時，需要向ChatGPT解釋所吃食物的卡路里、纖維和蛋白質含量等資訊，這些數值很快就被ChatGPT記錄下來，以後就無需再重新輸入，只需要告訴AI她當天吃了什麼就可。

克里斯蒂娜大讚，自從有AI幫忙計算卡路里，讓減肥這件事變得非常輕鬆，有時候甚至只要把冰箱內部的照片傳給AI，AI就可以幫忙提供當日飲食建議，讓她能夠在無壓力的情況下達成節食目標，再搭配運動，成功1個月內減掉7公斤，5個月後一共甩肉10公斤。

影片曝光後獲得上千網友留言，「太棒了，謝謝分享」、「你狀態看起來很棒」。還有許多網友也決定嘗試，「我也開始用這個方法減肥，試了2周瘦了1公斤，希望能繼續下去」、「我也在用AI來控制我的血糖與飲食，真的幫助很大」。