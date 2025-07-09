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社會 社會焦點 保障人權

與女友論及婚嫁！勇消張敬謙「仍與死神拔河」　家屬雙手合十祈禱

記者陳以昇、黃彥傑、莊智勝／新北報導

新北市新店區廣興橋昨(8日)傳出溺水意外，勇消出勤下水救人，未料主艇卻翻覆，導致37歲消防員吳恩碩溺斃殉職，而另名烏來分隊的勇消張敬謙傷勢嚴重，一度失去呼吸心跳，雖然送醫搶救後救回，但仍未脫離險境、無法自主呼吸，目前新店慈濟醫院以葉克膜輔助心肺功能，家屬與女友不斷祈禱，盼能有奇蹟出現。

▲▼新店廣興橋溺水案，勇消吳恩碩殉職、張敬謙仍在搶救中。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲新店廣興橋溺水案，張敬謙仍在搶救中，家屬雙手合十祈求奇蹟出現。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

初步了解，58歲陳姓男子8日與朋友相約前往新店區廣興橋桂山發電廠附近的水域玩SUP，沒想到下午4時許人突然失蹤，朋友嚇得立刻報警；不料，警消在搜救過程中，搜救艇意外翻覆，導致5名警消落水，其中2人立刻被救起，另外3人被救起時，均無生命跡象。

其中勇消吳恩碩被救起時已經沒有呼吸心跳，經送往醫院搶救、打了35針強心針後，仍因溺水時間太久，宣告殉職；而另名勇消張敬謙年僅36歲，是台中人，畢業後分發到新北市消防局服務，後轉調烏來分隊，有一穩定交往的女友，2人已經論及婚嫁，未料昨出勤救人竟會溺水、性命垂危。

據悉，張敬謙救起時已經沒有呼吸心跳，雖經搶救後恢復生命徵象，但仍無法自主呼吸，目前院方以葉克膜輔助心肺功能，仍在與死神拔河中。張的家屬、女友、以及全隊同仁都在加護病房外為他禱告，盼能有奇蹟出現。

▲▼新店廣興橋溺水案，勇消吳恩碩殉職、張敬謙仍在搶救中。（圖／記者黃彥傑翻攝）

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