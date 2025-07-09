美國機場安檢即日起「不用再脫鞋」！　甩20年舊規

▲美國即日起取消機場安檢脫鞋制度。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）8日證實，即日起旅客在全美各機場安檢時，不需要脫鞋。她強調，這項改變是基於安檢技術的進步與整體安全設施的強化，不過。安檢人員仍有權力要求部分旅客脫鞋，接受進一步檢查。美國這項脫鞋安檢政策實施已近20年，是在2001年「鞋子炸彈客」事件後才啟用。

根據CBS NEWS報導，諾姆在記者會上宣布表示，「美國的安檢技術已有顯著進展，如今採取的是多層次、全政府聯手的安檢方式，能夠有效守護旅客安全，同時也優化機場整體安檢體驗。」

其實早在這項新規實施前，美國就推出預先安檢計畫（TSA PreCheck），只要事前申請通過的旅客，就可在安檢時享有免脫鞋的待遇。該計畫須經過事先申請與身分審查，大幅提升通關效率。

諾姆指出，雖然現在通過安檢時無須脫鞋，但是旅客仍需配合脫外套、皮帶，並將筆電與液體從包中取出。不過國土安全部目前已開始檢討是否需要修改這些規定。

運輸安全管理局（TSA）7日表示，國土安全部與TSA一直以來都在持續尋求創新方式，目標在不影響安全的前提下，改善旅客的安檢體驗。

美國的脫鞋安檢流程是源於2001年的「鞋子炸彈客」事件。當時英國男子理查‧瑞德（Richard Reid）試圖在巴黎飛往邁阿密的航班上引爆藏在鞋內的炸藥，所幸被機組人員與乘客聯手制止。事件之後，美國機場陸續要求旅客自願脫鞋接受安檢，並於2006年全面強制實施。