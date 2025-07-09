俄軍無人機大規模空襲！基輔凌晨警報狂響　西部城市也傳爆炸聲

▲烏克蘭在首都基輔上空擊落俄羅斯無人機。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯持續對烏克蘭發動大規模空襲，當地時間9日凌晨再度出動飛彈與無人機攻擊多座城市，其中包括遠離前線、位於西部的盧茨克（Lutsk）、赫梅利尼茨基（Khmelnytskyi）與特爾諾皮爾（Ternopil）等地，首都基輔更在深夜驚傳爆炸聲。

烏克蘭空軍8日晚間發布警報指出，俄軍從下諾夫哥羅德（Nizhny Novgorod）的薩瓦斯列伊卡（Savasleyka）空軍基地出動MiG-31戰機，導致全國進入飛彈威脅狀態，同時有大批無人機朝多座城市飛來。

根據《基輔獨立報》報導，基輔在9日凌晨接連傳出爆炸，市長克里契科（Vitali Klitschko）證實市中心正遭俄羅斯無人機攻擊，防空部隊正積極攔截空中目標。

烏軍表示，此次俄方出動數十架攻擊無人機與彈道飛彈，目標包括烏克蘭西部數座城市。烏克蘭國營媒體《Suspilne》指出，當地時間清晨4點前，西部沃倫州（Volyn Oblast）的盧茨克也傳出爆炸聲響，當時正值飛彈與無人機警報期間。

不只西部地區，戰線較近的第聶伯羅（Dnipro）、蘇梅（Sumy）、札波羅熱州（Zaporizhzhia Oblast）也陸續傳出爆炸，基輔州布羅瓦里（Brovary）有一名女性在攻擊中胸部骨折。

近來俄軍加強對基輔與其他城市的攻擊，出動彈道飛彈與自殺式無人機（kamikaze drones），已造成數十人喪生、數百人受傷。

這場空襲行動正值美國總統川普（Donald Trump）宣布將提供烏克蘭10枚「愛國者」（Patriot）防空飛彈攔截器之際。川普8日接受訪問時坦言，對普丁遲未停止攻擊感到失望，「這很可怕，我對普丁總統（Vladimir Putin）一點也不滿意。」