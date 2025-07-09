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靠AI搶飯碗！文科女跨科入保險業　資工男赴深圳工作

愛問ChatGPT的休憩管理系學生蔣羽芊，一畢業就進入保險業。會怕嗎？她說「有問題問AI就對了！」（圖／蔣羽芊提供）

▲愛問ChatGPT的休憩管理系學生蔣羽芊，一畢業就進入保險業。會怕嗎？她說「有問題問AI就對了！」（圖／蔣羽芊提供）

圖文／CTWANT

「今年的應屆大專畢業生，可說是『變動性青年』！」求職網職涯教育長王榮春接受CTWANT記者採訪時分析，今年的社會新鮮人在學時面對疫情，畢業前又遇AI浪潮與關稅風暴，如今進入社會求職，超過5成職缺標示「期望已會用AI，用以解決任務」。據此，他建議，「若具備使用AI的本領、或就學時修過AI相關課程，求職時都可為自己加分。」

CTWANT記者採訪兩名已找到工作的應屆畢業生。台北大學資工系張睿緯在學時，老師就要求將AI導入作品運用，例如用AI協助撰寫程式碼、除錯或優化程式，製作簡報快速生成圖文等。「我早已用AI寫程式縮短時間，自己僅需再溝通及驗證」，張睿緯畢業不到一個月就找到工作，即將前往中國深圳從事網頁前端工程師，「雖然薪資沒特別高，但能學以致用，能去外地見世面，很高興。」

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亞洲大學休閒遊憩管理系的蔣羽芊則告訴CTWANT記者，在校時就愛對ChatGPT發問，無論白天做報告或晚上聊心事，畢業後她立刻進入在校時就接觸過的保險業務。不擔心會做不好？蔣羽芊不怕沒經驗，「因為有問題問AI就對了。」甚至為AI取綽號為「咪咪」。

最近1年職場工作者進修內容，大多包含AI相關課程。（圖／報系資料照）

▲最近1年職場工作者進修內容，大多包含AI相關課程。（圖／中時報系資料照） 

據求職網2024年11月「景氣展望調查」顯示，74.3％企業看好AI，較前一年的58.4％提升，與此同時，AI相關職務例如AI工程師月薪中位數約6萬元至8.5萬元，比非AI職務例如軟體工程師月薪中位數約4.2萬元至5.5萬元高出30％至50％不等。「104學習精靈」今年發布的職場學習白皮書也指出，最近1年職場工作者進修內容，有31.9％是AI工具應用課程。

「正因有AI幫忙，入門級工作可能被取代。過去企業會允許員工從基層做起，但現在認為AI做得到，任用新鮮人意願也漸減少。」王榮春向CTWANT記者分析，這趨勢在理工科特別明顯。「這世代，理工科學生更要會用AI，畢竟工作上一定用得到。」曾任職多家企業人資主管的王郁婷也提醒，不要因為是理工科生就忽略這點。

「善用AI幫助很多，新鮮人甚至能因此取代部分老鳥相似的工作。」王榮對文科生說，「有些老員工可能不懂如何使用AI，但應屆畢業生大都已涉獵許久」，如果能利用AI來證明可以把事情做更好，自然不用擔心找不到工作或被淘汰。

文科生是否會被AI取代？師範大學教授夏學理向CTWANT記者表示，工作會不會被取代要看三個關鍵：「多元能力」、「所學是否頂尖」及「涉略豐富度」，依此，文科生不必擔心會被取代，因在校所學邏輯概念、論述能力等對就業都有幫助，純翻譯工作雖然可能會被取代，但仍得靠人驗證。

此外，文科生比理工科生更會向AI下指令，因此夏學理建議文科生手邊不能只有一個AI工具，要多多善用AI來強化自己，「文科生較具跟人交流互動的能力，像諮商師，需要同理心、懂得如何陪伴，這些是AI短時間追不上的。」

王郁婷也提醒，目前企業已將會應用AI視為基本功，在與AI對話時，文科生比理工科生更流利，所以文科生只要懂的加以利用，透過AI協助自己工作更有效率，不用擔心被取代。

104人力銀行教育長王榮春，建議社會新鮮人要善用AI，求職時才不易跟已將會用AI視為必要條件的企業脫軌。（圖／翻攝自104人力銀行）

▲104人力銀行教育長王榮春，建議社會新鮮人要善用AI，求職時才不易跟已將會用AI視為必要條件的企業脫軌。（圖／翻攝自104人力銀行） 

為了讓學子不掉隊，教育部去年9月推動「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」，提供跨校學習AI課程，113學年度共有台大、清大等55所大專校院加入，推出探索應用等4大類課程，截至今年3月底已約有5000名學生修課，雖有AI聯盟課程老師反映課程門檻高、學生吃不消，但教育部回應，目標就是要培育紮實的AI人才。

王榮春最後建議，企業多期待社會新鮮人能具備跨領域技能，因此求職前，社會新鮮人就要會跟AI溝通，求職時也能善用AI根據職缺需要來美化履歷，使用AI為自己做好準備。

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