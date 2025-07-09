勇消吳恩碩為救違規男殉職！姑姑心碎道思念：心痛到眼淚止不住

▲37歲消防員吳恩碩殉職。（圖／翻攝台灣讚警臉書）

圖文／CTWANT

新北市新店廣興橋昨（8）發生溺水事故！一名58歲陳姓男子跟友人玩立槳（SUP）落水，警消獲報後前往救援，沒想到37歲消防員吳恩碩在搜救中不幸殉職，留下妻小，消息傳出令人悲痛。今（9）日吳恩碩的姑姑也忍痛寫了一封信表達不捨，「你太短的一生，卻留下很豐富的記憶，我會想念你。」

姑姑在臉書發文，「聽到你為救人殉職，實在太心痛難過到眼淚止不住，想起你的幽默、善良、積極，更是不捨你所遭遇的苦難。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

姑姑指出，「我知道愛家的你在最後一刻一定是掛心你的父母、妻子和孩子，我相信他們正處在震驚與悲慟中，無法接受這麼痛苦的事件，我也相信地上的所有語言都無法安慰得了他們，唯有上帝的恩語才能成為遭難中的幫助。」

姑姑說，「這一夜我難熬如針氈，但你的身影和笑談不斷在我的腦海迴盪。記憶中的你是那麼樂觀幽默，良善體貼，積極負責，甚至想把吳氏族譜都完成，還特地南下找我討論製表的方式。令我為你那守候吳家歷史的精神，十分震撼與感佩！」

姑姑表示，她曾問吳為何選擇警消工作。吳回，「可以救人，很有挑戰性。」姑姑說，「我有兩次到新北市消防局審查標案，不巧你都有任務，無法聚首，現在想來有遺憾，但更明暸警消工作充滿的不確定性和風險，但你走在這條路上卻甘之如飴。」

姑姑最後還說，「最後一次見到你，是你去年攜家帶眷南下長榮大學參加姑姑的盡程退休感恩禮拜，我看見你竟然請假專程前來，我可懂得你對服事的信心和愛，滿滿的『親人情』，雖特會阻礙禮拜前後能和牧長親人朋友相聚聊敘的時間，但見到你們一家，姑姑真的非常喜樂難忘及感恩。你太短的一生，卻留下很豐富的記憶，我會想念你，放在心上紀念這段有生命力的故事。」

延伸閱讀

▸ 狠殺妻與小姨子冷血男吃軟飯十多年 親友痛斥：要吃不討賺

▸ 美國養蛇名人遭枕邊人背叛！冷血妻不僅出軌多人還向他下毒 最終親手槍殺他

▸ 原始連結