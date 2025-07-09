與友聚餐炫跳水特技！35歲男10秒後浮起「一動不動」...當場死亡

▲男子跳進泳池中僅10秒左右，便因不明原因溺水身亡。（圖／翻攝Bhaskar English）

圖文／CTWANT

近日，印度拉賈斯坦邦柯塔市（Kota）發生一起令人震驚的悲劇。35歲男子穆巴里克（Mubarik）在上週六（5日）於楠塔地區（Nanta）一處農莊別墅舉辦的泳池派對中表演跳水，卻在跳進池中僅僅10秒左右，便因為不明原因溺水身亡。更令人遺憾的是，穆巴里克是家中唯一個經濟支柱，如今留下3名年幼的子女以及一對需要奉養的年邁父母，家庭頓時陷入困境。

根據印媒《Bhaskar English》報導，據當地警方與目擊者描述，穆巴里克5日時與朋友一同參加在農莊別墅舉辦的泳池派對，在派對氣氛熱之際，穆巴里克向在場朋友們宣布，他決定在泳池中表演一項特技。根據現場朋友的說法，他先是從池畔發起助跑，之後高高躍起跳入池中。

然而，在穆巴里克跳進泳池約10秒鐘後，他的身體便緩緩漂浮到池面上、一動不動。朋友們起初還以為這是特技的一部分，但很快就意識到情況不對，慌亂將他從泳池中救起，立即送往附近的醫院急救。不幸的是，當抵達醫院，醫生檢查後確認穆巴里克已經沒有生命跡象。

穆巴里克的友人阿曼（Aman）告訴當地警方，穆巴里克可能是在表演特技時突發心臟驟停，導致在水中無法自救。然而，其確切的死因仍需等待驗屍報告進一步確認。警方已對此事件展開調查，並採集了現場證人與相關人士的證詞，以釐清事故發生的詳細經過。

媒體指出，穆巴里克生前從事傢俱生意，雖然收入不算豐厚，但他是家中唯一的經濟來源。他的離世對他的家庭來說，無疑是一場毀滅性的打擊。據了解，穆巴里克育有3名年幼子女，還要奉養一對年邁的父母。親友透露，他平日勤奮工作，性格開朗，熱愛與朋友相聚，沒想到這次輕鬆的派對竟成為他生命的終點。

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