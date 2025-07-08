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金獎120萬！桃園第四屆科技表演藝術獎　徵件起跑

▲廣藝基金會執行長楊忠衡表示，「桃園科技表演藝術獎」徵件，今年以「I紀元：人與科技的共創」為主題。（圖／廣藝提供）

▲廣藝基金會執行長楊忠衡表示，「桃園科技表演藝術獎」徵件，今年以「I紀元：人與科技的共創」為主題。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

兩年舉辦一屆的「桃園科技表演藝術獎」，今年邁入第四屆，是全臺唯一聚焦「科藝表演」的競賽平台，8日於桃園展演中心舉辦第四屆徵件記者會。市府副秘書長金志聿表示，本屆徵件以「I紀元：人與科技的共創」為主題，即日起至9月30日，歡迎具備創意與實踐力的團隊報名參與，爭取逾百萬高額獎金及公開發表的機會。

廣藝基金會執行長楊忠衡說明，「桃園科技表演藝術獎」徵件，今年以「I紀元：人與科技的共創」為主題，I指的是Ai、i也是代表我自己的I，這種人中有AI，Ai中有我的概念，不再是過去僅以科技來呈現我們藝術的觀念，而是現今科技已成為我們的創作夥伴，期帶今年的參賽者，大家都能腦洞大開，帶給大家更多驚奇。

▲廣藝基金會執行長楊忠衡表示，「桃園科技表演藝術獎」徵件，今年以「I紀元：人與科技的共創」為主題。（圖／廣藝提供）

▲徵件啟動。（圖／文化局提供）

楊忠衡強調，桃園科技表演藝術獎已成為業界的華山頂峰，本屆獎金在突破了過往的分組模式下再度加碼，包括了「金獎」獎金120萬元、「銀獎」獎金60萬元，以及由廣藝基金會贊助的「廣藝特別獎」獎金30萬元。入圍複審的團隊，皆可獲得5萬元入圍獎金及15萬元的創作補助，並將在米倉劇場進行10-15分鐘的複審試演，競逐三大獎項。

脫穎而出的得獎團隊除了獎金支持，也將獲得專業師資的訪視輔導、工作坊或主題講座的交流互動等資源，並於「2026 TAxT桃園科技藝術節」進行作品首演，讓精心打造的創作成果被更多群眾了解看見、發光發熱。

▲廣藝基金會執行長楊忠衡表示，「桃園科技表演藝術獎」徵件，今年以「I紀元：人與科技的共創」為主題。（圖／廣藝提供）

▲第3屆科藝獎首獎得主-「音速死馬」現場演出作品《殘骸奇聲》。(圖／文化局提供)

楊忠衡歡迎全台的科技人、創作者，均能踴躍投件報名，屆時同台競技、交流觀摩，期今年的徵件成果一定比往年更亮眼。記者會中，桃園市政府副秘書長金志聿、廣藝基金會執行長楊忠衡、市府文化局副局長唐連成，以及執行顧問數位藝術基金會董事長黃文浩分別戴上具有未來科技感、閃閃發亮的手套，配合AI生成影像為背景，進行別開生面的啟動儀式。

另外，特別邀請到第3屆競技組首獎暨廣藝特別獎得主「音速死馬」團隊，現場演出作品《殘骸奇聲》。該作品由金曲音樂製作人鄭各均與視覺藝術家邱智群共同創作，融合現場取樣聲響、文字觸發及AI影像互動技術，創造跨越空間與感官的沉浸式體驗，充分展現桃園科藝獎所強調的創新精神。

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