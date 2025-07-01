總獎金35萬！「桃青提案所」徵件　號召青年描繪城市未來樣貌

▲「桃青提案所」徵件開跑。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府青年局1日啟動「桃青提案所」，局長侯佳齡宣布「114年在地青年參與公共議題暨培力計畫」正式徵件。活動以「未來城市空間」為主題，鼓勵18至35歲青年針對社會住宅與舊城創新兩大議題，提出具體行動方案。

市府青年局表示，即日起至7月23日下午5時止受理報名，預計遴選至少10組團隊，總獎金達35萬元，入選者除可獲獎金外，亦將接受青年局專業培力與後續輔導，實踐構想、走入社區。

今年徵件計畫聚焦「社會住宅的N種想像」與「舊城創新再造－以大溪老街商圈為例」兩大子題，分別鼓勵青年針對居住共融性與城市文化場域活化提出可行方案。報名資格開放給年滿18至35歲青年及關注公共議題的民間團體、非營利組織與企業成員，採3至5人團隊報名，至少需一位成員設籍、就學或就業於桃園市。

入選團隊每組將獲2萬元提案獎勵金，青年局亦提供全方位培力支持，包含提案工作坊、在地資源盤點與業師一對一諮詢，協助團隊強化策略、提升內容完整度。團隊可再參與決選評比，爭取總計15萬元決選獎金，並於成果發表會中公開展示執行成果，擴大公共參與影響力。

本計畫同時鼓勵團隊結合在地資源，與桃園的大專院校、社區組織或地方業者合作，促進跨界合作與城市實踐，讓青年提案落實於社區現場，回應地方實際需求。

青年事務局局長侯佳齡表示，桃園是六都中最年輕的城市，青年世代的觀察與創意是城市發展不可或缺的力量。青年局期盼透過提案徵件，培養青年對公共議題的參與責任與實踐能力，誠摯邀請青年朋友以行動描繪心中理想的桃園樣貌。