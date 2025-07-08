日防災專家來花蓮取經　中繼屋與複合式防災教育印象深刻　

▲日本防災專家一行人參訪花蓮防災教育館、美崙中繼屋、大愛永久屋工程。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

日本防災專家土屋信行博士一行人在經濟部水利署邀請、花蓮縣政府及慈濟基金會安排下，日前參訪花蓮縣防災教育館、美崙中繼屋、大愛永久屋工程。針對花蓮防災教育與0403震後中繼屋重建推動成果進行深入參訪交流。土屋博士對花蓮整合性防災教育及中繼屋工程品質皆表達高度肯定，將帶回日本作為制度與技術交流之參考。

參訪行程首先由花蓮縣防災教育館長介紹花蓮推展地震避難、防災知識普及等成果。土屋博士表示，日本從幼稚園開始即重視避難教育，但花蓮的展示方式更為生活化與沉浸式，兼具教育性與實用性，「做得更細緻，也令人感動」，尤其對於館內結合0403地震情境與多種災害類型的模擬展示，表示印象深刻。

隨後，往美崙中繼屋施工現場，由建設處及工程單位深入介紹中繼屋工程規劃與建材技術。土屋博士關心工程中是否設有完善雨水排水系統，以及夏季高溫作業環境如何改善，並詢問牆體隔熱、防震鋼筋、建材來源等細節。土屋博士指出，花蓮的中繼屋結構堅固、基礎穩固，令人刮目相看。也表示震後安置若能兼顧尊嚴與品質，是災民心理與生活重建的重要關鍵。

參訪過程中，土屋博士也幽默提到：「日本工地工人衣服內都裝電風扇，不知道花蓮這邊會不會太熱？」呈現雙方的友善互動。

▲土屋博士（中）表示，日本從幼稚園開始即重視避難教育，但花蓮的展示方式更為生活化與沉浸式，兼具教育性與實用性。

花蓮縣政府表示，此次土屋博士來訪，是中央與地方合作的成果，讓世界更加了解台灣及花蓮災害應變、重建與防災教育。後續縣府將持續精進防災教育與重建工作，並強化國際合作經驗，提升整體防災能量。

