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花蓮市長台東取經！參訪YouBike運作　魏嘉彥：研議引進花蓮

▲▼花蓮市長魏嘉彥赴台東取經，參訪YouBike運作情形。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲花蓮市長魏嘉彥（左）赴台東取經，參訪YouBike運作情形。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為提升花蓮觀光交通的便利性與低碳永續發展，花蓮市長魏嘉彥近日前往台東，實地參訪當地微笑單車（YouBike）系統運作情形，期望借鏡台東縣推動公共自行車的成功經驗，未來引進花蓮，讓花蓮成為一座更便捷、宜遊、永續的觀光城市。

此次參訪行程中，台東縣長饒慶鈴、市長陳銘風以及台東縣環保局長黃權煒皆親自陪同魏嘉彥市長，並分享了台東推動微笑單車的規劃經驗與實務挑戰。魏嘉彥表示，非常感謝台東縣政府團隊的熱情接待，以及對花蓮未來推動公共自行車所提供的寶貴意見，這些交流對花蓮規劃相關政策具有很大幫助。

▲▼花蓮市長魏嘉彥赴台東取經，參訪YouBike運作情形。（圖／花蓮市公所提供，下同）

台東縣環保局長黃權煒表示，台東規劃設置 120 座微笑單車站點，除在各大觀光景點積極設點，市區也布建密集，方便市民短程移動並提升遊客交通便利。黃權煒指出，微笑單車在台東推出後回響熱烈，不僅減輕交通壓力，也符合低碳城市發展。他也提到，與魏嘉彥市長深入交流建置經驗，期盼未來花蓮能引進此系統，讓兩地的觀光更加便捷永續。

▲▼花蓮市長魏嘉彥赴台東取經，參訪YouBike運作情形。（圖／花蓮市公所提供，下同）

魏嘉彥表示，花蓮擁有豐富的觀光資源，為了吸引更多外地旅客，便捷的交通工具尤為重要。建置共享單車，就是希望將花蓮打造成永續、低碳排的觀光城市，讓旅客能透過單車深入探索城市的美好。花蓮市區人口集中，共享單車不僅能滿足短距離移動的市民需求，也能為遊客提供便利的交通方式；尤其電輔車輕便省力，更適合遊客在市區及周邊進行深度旅遊探索。

▲▼花蓮市長魏嘉彥赴台東取經，參訪YouBike運作情形。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲魏嘉彥參訪行程中，台東縣長饒慶鈴（左二）、市長陳銘風（右三）以及台東縣環保局長黃權煒皆親自陪同。

花蓮市公所會持續規劃以及安排，努力推動公共單車在花蓮的設置，除了參訪台東經驗，市政團隊日前也與 MOOVO 運點科技股份有限公司進行初步接洽，了解共享電輔單車系統的建置模式與需求。

魏嘉彥強調，不只是要讓通勤的市民有更多交通工具可選擇，更希望外地的旅客能夠利用單車悠遊花蓮，感受花蓮的自然風光與城市魅力。感謝台東縣政府分享寶貴經驗，未來花蓮市公所將持續與台東縣環保局保持密切聯繫，交流推動公共單車建置的相關規劃與實務經驗。

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花蓮市長取經參訪YouBike運作情魏嘉彥研議引進

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