宜蘭低收戶女孩逆境奮起！林亭萓獲總統教育獎　縣府今表揚

▲宜蘭縣代理縣長林茂盛，表揚榮獲2025總統教育獎林亭萓（右）。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣政府於今(8)日在縣長會客室隆重表揚2025年總統教育獎得主林亭萓同學。總統教育獎是教育界的至高榮譽，遴選標準包括在逆境中奮發向上、樂觀進取，並展現服務奉獻、不畏困難及孝行等精神。林亭萓以其堅韌不拔的生命力和助人為善的情懷，成為宜蘭的驕傲。

宜蘭縣代理縣長林茂盛表示，林亭萓的故事充分展現宜蘭堅毅精神。她用行動證明困難無法阻擋追夢的步伐，並以生命教育的鮮活教材感動人心。林茂盛期許林亭萓能持續帶著希望與勇氣，迎向更加燦爛的未來，書寫屬於自己的精彩篇章。

林亭萓目前就讀於國立臺北教育大學心理與諮商學系二年級，來自低收入戶家庭，生活困境重重。20年前，她的父親，因工地意外導致脊髓損傷，成為重度身障者，奶奶也因摔傷頭部而生活無法自理。母親在她小學二年級時離異並斷聯，家庭僅靠獎學金及政府補助維持基本生活。儘管如此，林亭萓始終堅持學業，以脫離貧困為目標，並在書寫與助人中找到生命的價值。

林亭萓認為，生命如荒漠之花，經歷摧殘後仍能在逆境中綻放光芒。她立志成為諮商心理師，協助個案克服困難，讓苦澀化為祝福。她相信教育與諮商能幫助人們成長，並希望透過助人工作回饋社會。