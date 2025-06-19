水上分局謝宗憲榮獲全國模範警察　總統親頒榮譽徽章

▲ 水上警分局偵查佐謝宗憲， 榮獲全國模範警察，與家人北上受總統賴清德親頒徽章 。（圖／水上分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局水上分局偵查隊偵查佐謝宗憲，於去年中偵辦各類刑事案件績效卓越，在今（114）年6月11日榮獲內政部警政署114年第61屆模範警察，由署長頒發模範警察榮譽紀念章證書、金質紀念章等，更由賴總統親頒榮譽徽章表揚。

▲ 水上警分局權全體恭喜偵查佐謝宗憲， 榮獲全國模範警察 。（圖／水上分局提供）

水上分局偵查佐謝宗憲於警察專科學校警員班32期畢業，從警9年多，去(113)年1月偵破張○光等17人涉詐騙集團案，查獲該犯罪集團智慧型手機9支、點鈔機1台、收水單一箱等贓證物；去(113)年5月偵破吳○翰、黃○稘、許○豪等第3層藥頭案，查獲第二級安非他命2包(含袋重合計48.4公克)、第三級愷他命一罐(含罐9.7公克)、一粒眠1包(含袋重合計17.4公克)等毒品，查扣非法所得新臺幣9萬6,400元等贓款；另於113年偵破多起電信詐騙犯罪集團案及多件毒品…等案件，績效相當優異，可喻本分局新世代警界翹楚。

▲ 水上警分局偵查佐謝宗憲 ，獲署長頒發模範警察榮譽紀念章證書、金質紀念章 。（圖／水上分局提供）

分局長曾冠螢特於今(13)日在水上分局門首張貼紅榜，祝賀謝員榮獲第61屆模範警察，表示與有榮焉，勉勵同仁持續精進專業能力，共同打擊犯罪，本分局全體同仁亦感榮耀，為他慶賀。