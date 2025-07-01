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深耕26年解決「麻糬山」地滑難題　蔡衛勇公路節獲獎

▲▼公路節60周年表揚頒獎。（圖／記者李姿慧攝）

▲公路節60周年今舉辦慶祝活動和表揚頒獎。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(1日)是公路節60周年，公路局表揚16位基層英雄與78個傑出機關。明天將退休的高公局長趙興華，任內主持36場開工通車典禮，今任內最後一天代表高公局領取「公路建設卓越獎」。在阿里山公路深耕26年、成功解決「麻糬山」地滑難題的公路局雲嘉南分局科長蔡衛勇，也獲頒「傑出基層主管獎」。

為因應日益發展的道路交通需求，政府著手制定《公路法》，並於民國49年7月1日正式施行。這部法規不僅規範公路的設計、經營、營運與管理，更是台灣邁向現代交通體系的重要里程碑，在民國54年內政部核定以公路法的施行日訂為公路節。今年適逢公路節60周年，今日舉辦「公路節60周年慶祝活動」表揚16位為台灣建設貢獻的公路基層人員，以及78個機關團體。

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其中，為交通貢獻30多年並於任內帶領團隊總共完成了36場開工、通車典禮的高公局長趙興華，明天將退休，也代表高公局獲頒「公路建設卓越獎」。交通部長陳世凱表示，今天是是趙興華局長公職生涯最後一天，他30多年的努力對交通貢獻很多，曾任公路局長，也是史上任期最長的高公局長。

▲▼公路節60周年表揚頒獎。（圖／記者李姿慧攝）

▲公路節60周年頒獎，右1為高公局長趙興華、中為交通部長陳世凱、左1為公路局長陳文瑞。（圖／記者李姿慧攝）

陳世凱指出，今天與趙興華前往視察國1五股交流道工程時，在體感溫度40度的炎熱天氣下戴工程帽，趙局長說這是高公局20年來最艱困工程，流著汗卻嘴角上揚，口氣是驕傲的，許多重大工程都是用交通人用體力、汗水和堅持換來的，這就是交通隊最令人動容的地方，也是最珍貴的價值。

在阿里山公路深耕26年、成功解決地滑難題的公路局雲嘉南區養護工程分局科長蔡衛勇，也獲頒「傑出基層主管獎」。蔡衛勇說，阿里山公路五彎仔早期當地稱「麻糬山」，地質條件差，過往遇颱風就會地層滑動或崩落，最嚴重時每年地滑約20多公分，曾是危險路段，為解決地滑問題，委外地質探勘後進行整治，完成8口大口徑集水井，導排深層地下水，歷經20多年努力，地滑迄今僅2毫米。

▲▼公路節60周年表揚頒獎,蔡衛勇。（圖／記者李姿慧攝）

▲公路局雲嘉南區養護工程分局科長蔡衛勇獲獎。（圖／記者李姿慧攝）

具大地工程專業的蔡衛勇為台中人，為解決阿里山公路地滑問題，在阿里山蹲點深耕26年，即便曾後來調任到雲嘉南區養護工程分局，但隨後又調回阿里山工務段投入整治工作，如今五彎仔擺脫危險路段名單，他欣慰表示，去年凱米颱風降雨量達到1800毫米，算是歷年最大，但該五彎仔路段挺過了，雖有些邊坡落石，但道路路基安全是沒問題的。

陳世凱表示，公路節60周年，不僅對過去成就回顧，也是重要里程碑，回顧這60年台灣公路從開山闢路、翻山越嶺打通道路，現在四通八達的便捷路網，靠的是無數前輩同仁用汗水、堅持和努力，一步一腳印打拼出來，他要代表交通部和國人，對投入建設的公路人致敬。

▲▼交通部長陳世凱,公路局節。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

陳世凱表示，一項偉大的工程，從來不是靠一個人完成，而是無數專業與堅持的團隊合作成果。以南橫工程為例，從今日的工程角度回頭看，當年許多陡峭山壁連機具都無法進入，許多同仁在烈日與寒風中，用兩條繩索吊掛在峭壁上如蜘蛛人般作業，甚至在300公尺高的懸崖邊吃便當、寸步寸進地完成施工。近年屏鵝公路電纜地下化工程，更在極短時間內完成141公里的艱鉅任務。這些工程不是在舒適圈中完成的，而是靠第一線夥伴們一起撐起來的奇蹟。

中華民國道路協會理事長、公路局長陳文瑞表示，公路系統在經濟發展扮演關鍵角色，串起路網、人民便利性和產業命脈，民國34年公路局管養1166公里道路，現在管公路成長5倍，已有5393公里，民國67年南北國道通車，迄今國道路網成形，未來將展望智慧運輸和永續發展願景，台灣公路走過60年，將迎向下個高峰。

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