台中人注意！立新國中活動中心地下停車場　7/9免費開放2個月

▲台中市大里區立新國中活動中心地下停車場完工，台中市交通局宣布，將自明(9)日起免費開放停車兩個月。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

台中駕駛人注意！斥資2.6億元的台中市大里區立新國中活動中心地下1、2層停車場已經完工，交通局宣布，明(9)日到9月8日將開放免費停車2個月，歡迎大家來享受便利的停車服務。

交通局長葉昭甫表示，台中市人口總數逾286萬人，其中大里區總人口數超過21萬人，為台中市重要的生活與就業核心之一，市府因應停車需求針對人口快速發展地區開發停車場空間，以「一地多用」原則，在有限公共空間打造為兼具學校活動中心及停車場雙重功能的建物，交通局興建的地下1、2層停車場可提供149席汽車位，停車場設備結合智慧化功能，自7月9日8時起至9月8日8時前將暫免收費，讓民眾熟悉停車動線。

葉昭甫指出，市府積極推動大里區立新國中地下停車場新建工程，其中地下停車場總經費2億6600多萬元，2個月免費停車好康後，9月8日再由委外廠商營運並開始收費，全面啟動智慧停車管理系統，提供車牌辨識、多卡通及行動支付等多元服務，停車場內規劃身障車位、親子車位等友善停車空間，也設有充電車格，更加貼近地方實際停車需求。