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才剛變性就來台！「泰國林韋君」賣淫7天被逮　男客傻眼抱頭懊悔

▲警方破獲賣淫集團。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲警方破獲賣淫集團，赫然發現其中一人竟才剛動完變性手術就來台賣淫，買春客得知真相抱頭懊悔。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

真的「泰」傻眼！台中警方日前破獲一賣淫集團，當場查到7人賣淫，其中一人還神似女星林韋君，只是讓警方詫異的是，這名身材嬌小、身材火辣、長髮身穿細肩帶的「泰國林韋君」竟是男兒身，才剛剛在泰國完成變性手術就來台灣賣淫，接客7天，警方搜查時，男客才知道其身分，錯愕之餘抱頭懊悔、懷疑人生。

警方追查，此賣淫集團租下中區一處大樓套房當作雞房，從4月起就開始攬客，集團透過泰籍仲介媒介泰國女子來臺，以觀光名義短期停留，並媒介性交易牟利。

▲警方破獲賣淫集團。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲變性的泰籍女身材嬌小、留長髮穿熱褲，身材相當火辣。（圖／記者游瓊華翻攝）

這次查緝行動將3名應召集團幹部、7名泰籍女子與男性顧客共15人緝捕到案，從事性交易女子與男客除依《社會秩序維護法》由警方裁處，涉案泰籍女子均依《入出國及移民法》辦理強制驅逐出境，全案將依妨害風化罪移送偵辦。

警方執行搜索行動時，其中一名身穿細肩帶小可愛、長髮身材火辣的泰籍女子貌似女星林韋君，查驗護照時發現，這名女子竟是男兒身；了解後才知道，這名泰籍男子已在泰國完成變性手術，這次是以觀光名義於6月中旬入境來台從事性交易，來台已7天均未有男客發現其「男性」身分，不過由於男子從事性交易行為屬實，仍依違反《社會秩序維護法》進行裁處，並依《入出國及移民法》辦理強制驅逐出境。

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