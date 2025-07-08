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性侵32小球員還錄影　變態少棒教練松志彬犯90罪判決曝

▲▼ 。（圖／資料照）

▲資深少棒教練松志彬（左），對32名小球員犯下性侵、猥褻，遭台中市社會局公告姓名。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中某國小少棒教練松志彬，自2018年至去年10月止，共性侵、猥褻32名小球員，並拍攝34部性影像，台中地檢署今年3月偵結，依對兒童性剝削等罪將松男起訴。台中地方法院認定松犯下90次性犯罪，今天（8日）上午宣判，90罪分別判處3年6月至8年6月不等徒刑，因松男還有他案未審結，法院尚未定應執行刑期。

松志彬去年底遭踢爆，自2018年至去年10月為止，擔任某國小棒球隊教練，7年間濫用學童對其信任，把自家小球員當成後宮伸狼手，除了撫摸學童生殖器、逼迫口交，甚至要求孩子們互摸、肛交，若不肯乖乖就範，就不讓孩子上場打球，甚至還拍攝未滿14歲少年之性影像。此外，松志彬早在2012年，就曾因對未滿14歲男子強制猥褻而被判刑，竟然還輾轉到台中校園任教。

中檢3月偵結提起公訴，認定松志彬涉犯強制猥褻、強制性交以兒少性剝削防制條例之使兒童被拍攝性影像，罪數高達90罪，有32名學童遭受魔爪，其中有11童遭到拍攝性影像，總計34部。

起訴書指出，松志彬犯案地點多，包含國小宿舍、騎乘在路邊時、高中宿舍浴室、澎湖民宿房內、台東飯店內、被告車上、棒球教室內、棒球隊休息室內、球隊貨櫃屋內、棒球教室浴室、高雄商旅、學童住家、台東某行館房內、台東會館內等14處，當中還有3次利用盃賽到外地期間犯案，可憐的小球員們長期受性侵害，次數頻繁形同為松志彬的禁臠，放棄抵抗，麻木痛苦等一切情狀，向法院請從重量刑。

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