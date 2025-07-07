感情路超坎坷！「最容易遇到渣男」TOP3星座女

▲一顆真心換來傷痕累累！妳老是遇到渣男嗎？（示意圖／取自免費圖庫photoAC）

記者黃稜涵／綜合報導

妳是不是總是在感情裡受傷的那一個？總覺得自己眼光沒問題，但偏偏就是會愛上錯的人？《搜狐網》點名「最容易遇到渣男」的TOP 3星座女，快來看看妳是不是榜上有名！

TOP 3：雙子座

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雙子女天生好奇、愛玩，對感情的敏銳度也很高，但就是因為太追求新鮮感，有時候在選擇對象時容易衝動，還沒看清對方底細就投入其中。加上雙子個性有點反覆，一時享受激情，一時又想逃避深情，常讓自己陷入進退兩難的情境，渣男最愛的，就是這種不確定又充滿變數的心。

TOP 2：巨蟹座



巨蟹女是那種一談戀愛就想「定下來」的類型，她們很容易在還沒真正了解對方之前，就全心投入，幻想未來的家、婚禮、孩子名字都想好了，但也因為太渴望安穩，反而讓一些不懷好意的人有機可乘。一旦愛上，她們很難說放就放，就算對方一次次傷她，她還是選擇原諒，最後苦的是自己。

TOP 1：雙魚座



雙魚女有多浪漫，就有多容易心碎，她們對愛情充滿想像，總希望自己能遇到童話裡的那個「真命天子」。但也因為太相信愛情的美好，常常一不小心就被花言巧語騙得暈頭轉向。哪怕後來發現對方根本不值得，她們還是會想：「也許他只是沒被愛對方式。」結果傷得最深的，往往就是自己。