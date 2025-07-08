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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

青鳥嗆再飛立院！要求藍白勿推爭議法案　葛如鈞：請用Google查證

▲▼國民黨立法院黨團今（30）上午召開「團結亂講 顛倒黑白 總統失格！」記者會，立委葛如鈞、副書記長王育敏出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨立委葛如鈞。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣公民陣線等團體日前號召726大罷免投票前要重回立院集會，並要求藍白立委於罷免投票前，不要再通過重大爭議法案，包括普發現金等。對此，國民黨團立委葛如鈞今（8日）表示，普發現金、不在籍投票等法案，都是過去民進黨全部支持的，他尊重公民的意思，但是希望大家用Google找尋資料查證事實，不要人云亦云。

對於公民團體的說法。葛如鈞說，韓國瑜今日敲槌三讀通過運產條例，9月有機會成立運動部，這難道是空轉嗎？「AI基本法」被民進黨立委拿兒少出來杯葛，說要做「AI對兒少影響性評估」，從2018年賴清德總統擔任行政院長時，評估到現在還沒評估出來嗎？

葛如鈞表示，數發部已說7月15日要提出部版，如果提出部版，也希望在7月21日審議， 如果有機會審議，都會提出附帶決議，會要求政府做AI對兒少的影響力評估，甚至每隔一段時間都要做，這是空轉嗎？

葛如鈞指出，每個國家的領導人、總統、總理等，都在做經濟、能源、民生的全力加速，結果民進黨是在全力加溫大惡罷，人民絕對看不下去。在此會期，有非常多的民生法案要推動，普發現金1萬元絕不只是買個青菜就沒了，過去民進黨的行政院長有發五倍券、三倍券、現金6千元，民進黨難道要說他們掏空國庫嗎？

葛如鈞強調，現在民生凋敝，遇到經濟的變局，在野主張普發現金突然變成掏空國庫，這不是雙標，什麼才是雙標？希望民眾可以聆聽理性的聲音，不要讓這種思想變造滲透到大腦，呼籲726站出來不同意惡罷。
 

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