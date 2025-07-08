批賴清德「嚴重誤導國際視聽」　 藍委投書美媒全文曝光

▲總統賴清德團結國家十講。（圖／總統府提供）



記者張靖榕／綜合報導

美東時間7月6日，美國知名國際政治媒體《國家利益》（The National Interest）刊出國民黨立法委員葛如鈞，以及同黨立委陳菁徽辦公室幕僚孫廷禎律師聯名撰寫的專文〈Nuclear Power Is Essential for Taiwan’s National Security〉（核能對台灣的國防安全至關重要），呼籲台灣重審能源政策、重啟核電發展，避免能源與國安戰略繼續被政治化處理，錯失強化國家防衛的契機。

葛如鈞在文中強調，「台灣此刻最需要的不是政治鬥爭，而是現代化的能源戰略」。他指出，總統賴清德對在野黨刪減預算的批評已嚴重誤導國際視聽，讓外界誤認為台灣缺乏保衛國家的決心。實際上，國防部長顧立雄已於立法院證實，海鯤號預算「一毛未刪」，僅凍結10億元待通過海測後解凍。至於賴所稱「史上最高的84億元預算遭刪」，則包含多項重複或未明確說明的預算項目，在野黨基於審查職責提出合理修正，並非任意刪減。

文章進一步指出，當前台灣約80％的電力來自需進口的化石燃料，若在戰時遭封鎖，恐造成全島性斷電，直接削弱台灣戰略韌性。雖然有論者主張工業停擺可降低用電需求以延長電力撐戰時間，但這將導致台灣失去半導體產業帶來的「矽盾」地位，削弱國際對台灣的援助意願，反而正中北京下懷。

▲葛如鈞與同黨立委幕僚聯名投書美媒。（圖／記者屠惠剛攝）



對於反核團體常提及的核廢料問題，葛如鈞指出，台灣已有成熟的乾式貯存技術，核三廠如能重啟，即使不增設新設施，其冷卻池空間也足以支撐數年，且若僅啟動核三「二號機」，儲存時程可再延長。他質疑，在台海局勢緊張之際，是否僅因無法一時決定核廢料儲存地點，就應放棄核能這一具備高度戰略價值的能源選項。

對於核電廠成為戰時攻擊目標的憂慮，文章引用解放軍演訓模式與烏克蘭戰爭經驗反駁此論點。葛如鈞指出，北京主要戰略為「封鎖與施壓」，不太可能主動摧毀核設施以引發區域災難。烏克蘭札波羅熱核電廠即為明證，俄軍選擇控制而非破壞，並將電力導向親俄地區、切斷敵對地區，顯示戰時核能仍具高度實用性。

文章也援引美國前白宮副國安顧問博明（Matt Pottinger）與白宮亞洲事務前資深主任簡以榮（Ivan Kanapathy）的觀點，主張台灣應儘早引進小型模組化核反應爐（SMR），確保軍事與關鍵設施供電不中斷，提升抵抗初期攻擊的戰力，爭取國際介入時間。

針對執政黨倡導的再生能源政策，葛如鈞表示，發展綠能與再生能源本身無可厚非，但目前台灣夜間95％以上電力仍靠化石燃料供應。太陽不常照、風也不常吹的情況下，過度依賴再生能源恐造成能源不穩。他引述國家氣候變遷對策委員會副召集人童子賢董事長的主張，指出「綠能與核電不應偏廢」，若將目前投入進口燃料與綠能補貼的龐大預算轉為核能建設，不僅可獲穩定電力，還能節省經費挹注國防。

葛如鈞強調，核能政策的決策應與防衛、國安與盟邦作戰邏輯一致。過去數年因政治意識形態導致的能源延宕，是所有政黨的共同責任。唯有讓民眾回歸科學理性、相信核能，政府才能打造真正能撐過危機的穩定能源體系。