　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟民進黨放任青鳥攻擊國民黨！　連勝文：這些禽獸扭曲台灣社會價值

記者崔至雲／台北報導

國民黨今（5日）今下午在台北市政府前廣場舉辦「反惡罷大型宣講活動」。國民黨副主席連勝文致詞時提到，民主政治的監督、制衡本來就是正常的事情，這樣才可以阻止絕對的腐化，但民進黨放任禽獸攻擊國民黨，攻擊在野黨，「你們還要允許這些禽獸扭曲台灣的社會價值嗎？還要容忍他們霸凌不同意見的人嗎？」，呼籲民眾投下不同意罷免。

▲▼國民黨台北市黨部7/5反惡罷大型宣講活動,連勝文。（圖／記者李毓康攝）

▲連勝文出席國民黨台北市黨部7/5反惡罷大型宣講活動。（圖／記者李毓康攝）

連勝文提到，民主政治的監督、制衡本來就是正常的事情，這樣才可以阻止絕對的腐化，民進黨現在已經掌握監察、考試、司法，而在立法院也有將近一半的人，這個國家90%的資源都在民進黨手上，但民進黨覺得還不夠，賴清德想要100％掌握。

連勝文說明，美國日前有一群人不滿川普，因此發動「no kings day」，沒有國王，而台灣，也沒有皇帝！台灣也不准有皇帝！他告訴所有民進黨的人，想要當國王最快的方法，就是下輩子投胎在北韓，「只要我們在的一天，絕對不可以讓民進黨極權當皇帝」。

連勝文問，誰說的出來民進黨這一年做了什麼好事？現在台幣暴力升值，出口產品還有面對關稅，很多企業已經非常慘，全世界正常的領導人都在想怎麼突破經濟的海嘯，只有台灣賴清德關起門來在搞鬥爭，從自己黨裡面開始鬥、再來鬥柯文哲、再來鬥國民黨，為了掌權、為了利益，這次的罷免沒有正當性，民進黨放任禽獸攻擊國民黨的人

「你們還要允許這些禽獸扭曲台灣的社會價值嗎？還要容忍他們霸凌不同意見的人嗎？」連勝文嗆，民進黨不接受任何監督制衡，這次讓他看看，我們就是要監督制衡，這些禽獸已經放話，未來不管什麼選舉，他們就是要罷免國民黨的民代，因此呼籲大家一定要站出來，「勝利一定會屬於我們，公理一定會戰勝邪惡」。

▲▼國民黨台北市黨部7/5反惡罷大型宣講活動。（圖／記者李毓康攝）

趙少康提到，這次大罷免真的是不恥、無聊、沒道理，台北市立委哪個做得不好？各個都做得好，說他們仇恨值高？誰仇恨誰啊？他們仇恨我們？他們表現得好，質詢的好、提案的好，預算監督好，這就叫仇恨值高？

趙少康接著說，台灣面對多少問題，詐騙橫行，輕生跳樓多麽悲慘，接下來還有川普關稅，新台幣就升值了12%將來不知道怎麼樣，社會混亂，賴清德好大的口氣說一萬塊買菜。曹興誠昨天還說他有保護國家的責任，還說要剷除內奸，請問內奸在哪裡？內奸都在大官旁邊，「賴清德、曹興誠的孩子都回來啊，保衛國家，大官的孩子都回來！」。

趙少康提到，他跟大家一樣很生氣，但是我們氣，意志還是要堅定，現在情勢有點改變，藍營支持者溫良恭儉讓，但是不行，現在贏了一定要有辦法，原本投給他們的人都要出來投票，且光靠你們也不夠，你們一定要鼓吹動員，「票投民進黨，台灣變戰場；票投大罷免，全民上戰場」。

▲▼國民黨台北市黨部7/5反惡罷大型宣講活動。（圖／記者李毓康攝）
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
611 2 6603 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
魏如昀突曬住院黑白照！　痛到找魏如萱
快訊／氣象署宣布「20:30發布陸上警報」
丹娜絲暴風圈擴大！高雄明停班課？　市府曝颱風假關鍵
快訊／雨彈升級　12縣市豪大雨特報
又傳奪命詐騙！女投資551萬沒了　絕望輕生亡
40年沒見過老爸！子打官司拒養卻敗訴
丹娜絲來襲！全台各地取消活動一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

726投票倒數！國民黨5藍委合體反罷　齊嗆：用選票制裁賴清德

挺國民黨反惡罷　黃國昌聲援柯文哲：柯唯一做錯事就是得罪賴清德

不滿被小草出征　鍾小平：難道藍白合就要打到好像柯文哲冤枉？

卓榮泰南下視察稻米儲備　肯定國內糧食供應穩定

卓揆視察大埤延潭大排治水工程　推千億系統治水計畫盼朝野支持

轟民進黨放任青鳥攻擊國民黨！　連勝文：這些禽獸扭曲台灣社會價值

美對等關稅將屆　卓榮泰掛保證：最敏感產品一定守住

0705末日預言沒成　戴錫欽：民進黨發起罷免是最大人禍比天災可怕

直擊／氣溫飆到33度！國民黨反罷免造勢人超少　千張椅子坐不到1/3

美國對等關稅緩衝期將到期　卓榮泰曝：談判還在繼續

【文心路大淹水】豪雨炸台中！馬路變河流

【海灘驚魂】泳客被浪浪攻擊耳朵碎裂！惡犬終落網

王嘉爾曝曾慘遭朋友背叛 借出「40%收入」對方人間蒸發

【轟雷巨響】大雨狂炸台中！網清楚拍下落雷軌跡

【怎麼那麼皮！】貓貓躲牆邊嚇歐告，無奈到不行XD

【最美的風景】騎士見抗癌玉蘭花伯秒掏錢買花！兩人互動溫暖全場

惡煞圍攻80歲嬤！　鐵門夾手「血染眼角」

【驚悚失控現場】油罐車猛撞貨車，刷整排防撞桿「切甘蔗」翻覆

【豐原5口命案】美容院同學持續神隱中　母強調女兒「僅介紹雙方認識」

【這能免費看嗎】檸檬偷襲李珠珢結果慘遭反擊XDD

726投票倒數！國民黨5藍委合體反罷　齊嗆：用選票制裁賴清德

挺國民黨反惡罷　黃國昌聲援柯文哲：柯唯一做錯事就是得罪賴清德

不滿被小草出征　鍾小平：難道藍白合就要打到好像柯文哲冤枉？

卓榮泰南下視察稻米儲備　肯定國內糧食供應穩定

卓揆視察大埤延潭大排治水工程　推千億系統治水計畫盼朝野支持

轟民進黨放任青鳥攻擊國民黨！　連勝文：這些禽獸扭曲台灣社會價值

美對等關稅將屆　卓榮泰掛保證：最敏感產品一定守住

0705末日預言沒成　戴錫欽：民進黨發起罷免是最大人禍比天災可怕

直擊／氣溫飆到33度！國民黨反罷免造勢人超少　千張椅子坐不到1/3

美國對等關稅緩衝期將到期　卓榮泰曝：談判還在繼續

Suzuki「全新復古重機」雙車型亮相！經典圓燈、油箱線條超有風格

福興太平媽成長營開營　傳統陣頭文化融入童年回憶

民團批「狼醫查詢平台」建置拖延跳票　衛福部：在找法源依據

726投票倒數！國民黨5藍委合體反罷　齊嗆：用選票制裁賴清德

徐凱希認不在乎「被網友退追蹤」　霸氣回擊：覺得自己重要嗎？

妃妃鐵馬北上合體罷團挺罷免　陳亭妃：不能缺席民主一役

小孩「躲進好市多冰箱」玩耍　他目擊：家長幫忙開門！網炸鍋

20歲女大生疑失聯「經幡墳場」　玉龍雪山七號樹有多起神秘傳說

嘉義縣亞創中心無人機體驗營　展現飛行技術與團隊合作

他曝公司奇葩4福利！眾人一看「想應徵了」搶翻：幸福企業

王嘉爾曝曾慘遭朋友背叛 借出「40%收入」對方人間蒸發

政治熱門新聞

普發現金？4100億特別條例今將闖關

幕後／大罷免冷卻「保底剩4席」　藍醞釀「大報仇」、綠拚五五波選區

彭振聲妻墜樓亡7/15告別式　訃聞曝光

直擊／氣溫飆到33度！國民黨反罷免造勢人超少　千張椅子坐不到1/3

黃國昌轟抹紅　沈伯洋1分鐘狂舉8例電爆

黃暐瀚：彭振聲翻供「事情就大了」　柯文哲已經起訴就應該交保

彭振聲妻離世遭諷　管中閔：我們已成看不見善良的國家？

再噴金句「罷免原來發神經」　韓國瑜直言：真的瘋了

網嗆「斬首示眾即刻啟程」　江啟臣報案譴責暴力威脅

LIVE／國民黨反罷免大場面來了！　藍白結盟黃國昌登台助講

法務部快看！青鳥曾做藍委遺照、喊槍斃黃國昌

P圖檢察官「命債命還」遭押　黃國昌：綠支持者設我靈堂北檢在睡？

有八成信心罷免掉傅崐萁！　花蓮議長張峻率眾響應罷團「大遶境」

盧秀燕首場反罷車掃！合體賴士葆雙聲道助講　遇罷團拉高音量回敬

更多熱門

相關新聞

挺國民黨反惡罷　黃國昌不忘聲援柯文哲

挺國民黨反惡罷　黃國昌不忘聲援柯文哲

大罷免首波投票將在726登場，國民黨今（5日）在台北市府前廣場舉行「反惡罷！7月26日出門投不同意罷免」宣講。民眾黨主席黃國昌今與黨籍議員林珍羽、黃瀞瑩、陳宥丞一起出席活動，他表示，「柯文哲唯一做錯的事情，就是得罪民進黨、得罪賴清德」；他並直言，賴清德上任後心中充滿憤怒與恨意，沒有把心思放在治國上，民眾黨台北市所有黨公職會跟這5位藍委並肩作戰，726 全部的人站出來，向賴清德說不，向民進黨說不。

不滿被小草出征　鍾小平：難道藍白合就要打到好像柯文哲冤枉？

不滿被小草出征　鍾小平：難道藍白合就要打到好像柯文哲冤枉？

國民黨反罷造勢　戴錫欽：民進黨發起大罷免是最大人禍

國民黨反罷造勢　戴錫欽：民進黨發起大罷免是最大人禍

直擊／氣溫飆到33度！國民黨反罷免造勢人超少　千張椅子坐不到1/3

直擊／氣溫飆到33度！國民黨反罷免造勢人超少　千張椅子坐不到1/3

LIVE／國民黨反罷免大場面來了！　藍白結盟黃國昌登台助講

LIVE／國民黨反罷免大場面來了！　藍白結盟黃國昌登台助講

關鍵字：

民進黨青鳥國民黨連勝文

讀者迴響

熱門新聞

8縣市「暴風圈侵襲機率」破7成！丹娜絲最新路徑曝

假牙總監撞死打工妹　竟飆速113km

5死命案王姊求救訊息曝　被追債仍護爸媽

詹惟中指「7/5災難不會發生」！

快訊／豐原5死　「張同學」詐欺罪移送

「惡房東」張淑晶獄中和室友爆爭執受傷

末日預言時間到！3萬人凌晨線上看直播

獨／惡煞圍攻80歲嬤！鐵門夾手「血染眼角」

獨／「不太想活」小女兒到職5天就曝死意

7/5末日倒數？日本、台灣現場即時監看

短劇版《偷偷藏不住》永久下架！

丹娜絲暴風圈擴大又增強「具破壞力」　全台防劇烈天氣

豐原5死！姊妹悲赴當鋪當車還債身影曝光

即／台中5死命案證人出現！

快訊／輕颱丹娜絲生成！7日最近台灣

更多

最夯影音

更多

【文心路大淹水】豪雨炸台中！馬路變河流

【海灘驚魂】泳客被浪浪攻擊耳朵碎裂！惡犬終落網

王嘉爾曝曾慘遭朋友背叛 借出「40%收入」對方人間蒸發

【轟雷巨響】大雨狂炸台中！網清楚拍下落雷軌跡

【怎麼那麼皮！】貓貓躲牆邊嚇歐告，無奈到不行XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面