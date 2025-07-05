轟民進黨放任青鳥攻擊國民黨！　連勝文：這些禽獸扭曲台灣社會價值

記者崔至雲／台北報導

國民黨今（5日）今下午在台北市政府前廣場舉辦「反惡罷大型宣講活動」。國民黨副主席連勝文致詞時提到，民主政治的監督、制衡本來就是正常的事情，這樣才可以阻止絕對的腐化，但民進黨放任禽獸攻擊國民黨，攻擊在野黨，「你們還要允許這些禽獸扭曲台灣的社會價值嗎？還要容忍他們霸凌不同意見的人嗎？」，呼籲民眾投下不同意罷免。

▲連勝文出席國民黨台北市黨部7/5反惡罷大型宣講活動。（圖／記者李毓康攝）



連勝文提到，民主政治的監督、制衡本來就是正常的事情，這樣才可以阻止絕對的腐化，民進黨現在已經掌握監察、考試、司法，而在立法院也有將近一半的人，這個國家90%的資源都在民進黨手上，但民進黨覺得還不夠，賴清德想要100％掌握。

連勝文說明，美國日前有一群人不滿川普，因此發動「no kings day」，沒有國王，而台灣，也沒有皇帝！台灣也不准有皇帝！他告訴所有民進黨的人，想要當國王最快的方法，就是下輩子投胎在北韓，「只要我們在的一天，絕對不可以讓民進黨極權當皇帝」。

連勝文問，誰說的出來民進黨這一年做了什麼好事？現在台幣暴力升值，出口產品還有面對關稅，很多企業已經非常慘，全世界正常的領導人都在想怎麼突破經濟的海嘯，只有台灣賴清德關起門來在搞鬥爭，從自己黨裡面開始鬥、再來鬥柯文哲、再來鬥國民黨，為了掌權、為了利益，這次的罷免沒有正當性，民進黨放任禽獸攻擊國民黨的人

「你們還要允許這些禽獸扭曲台灣的社會價值嗎？還要容忍他們霸凌不同意見的人嗎？」連勝文嗆，民進黨不接受任何監督制衡，這次讓他看看，我們就是要監督制衡，這些禽獸已經放話，未來不管什麼選舉，他們就是要罷免國民黨的民代，因此呼籲大家一定要站出來，「勝利一定會屬於我們，公理一定會戰勝邪惡」。

趙少康提到，這次大罷免真的是不恥、無聊、沒道理，台北市立委哪個做得不好？各個都做得好，說他們仇恨值高？誰仇恨誰啊？他們仇恨我們？他們表現得好，質詢的好、提案的好，預算監督好，這就叫仇恨值高？

趙少康接著說，台灣面對多少問題，詐騙橫行，輕生跳樓多麽悲慘，接下來還有川普關稅，新台幣就升值了12%將來不知道怎麼樣，社會混亂，賴清德好大的口氣說一萬塊買菜。曹興誠昨天還說他有保護國家的責任，還說要剷除內奸，請問內奸在哪裡？內奸都在大官旁邊，「賴清德、曹興誠的孩子都回來啊，保衛國家，大官的孩子都回來！」。

趙少康提到，他跟大家一樣很生氣，但是我們氣，意志還是要堅定，現在情勢有點改變，藍營支持者溫良恭儉讓，但是不行，現在贏了一定要有辦法，原本投給他們的人都要出來投票，且光靠你們也不夠，你們一定要鼓吹動員，「票投民進黨，台灣變戰場；票投大罷免，全民上戰場」。



