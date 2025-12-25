23歲女清潔員人生謝幕！環保局同仁致哀　高齡嬤仍不知愛孫身故

記者林東良、郭玗潔／台南報導

23歲陳姓女垃圾車清潔員16日在執行收垃圾作業時，遭酒駕鹽酥鴨鄭姓老闆高速撞擊身亡，今(25日)舉辦告別式，現場布置許多鮮花和生活照，環保局同仁們也到場致哀。陳女生前和家人、男友感情相當好，如今突遭橫禍身故，讓親友們相當心碎，家人至今仍不敢讓高齡的奶奶知道孫女已逝，怕奶奶身心承受不了，整個告別式場面肅穆哀戚。

▲陳姓女清潔員25日舉辦告別式。（圖／記者林東良翻攝）

今一早陳姓女清潔隊員舉辦告別式，靈堂門口布置陳青春美麗的大頭照，以及陳和親友們的生活照，緬懷與陳共處的美好時光，門口背板上寫著「最美麗的天使」、「你在人生最厚重的年華離去，像一枝未竟的花，在風中飄零，未了的夢、未盡的責任，都留在人世，成為思念的重量，而我們只能把哀傷畫作祈願，願妳在另一方天地安寧」，顯示親友們對她的無盡思念。

代理環保局長官許仁澤也帶領同仁到場致哀，表示雖然陳女在委外清潔公司就職，但也把她當成環保局的自己的員工。另外後續撫卹金方面，原本在合約上就有規定，除此之外也正努力為陳女爭取環保局清潔隊員會有的濟助金120萬。另外喪葬費用等等，市長有指示協助，陳女的公司保險也會要求公司一定要到位。

代理環保局長官也說，感恩陳女的父母非常明理，一心想把愛女的喪葬事宜禮先辦好，後續事宜也表示可以自行處理，但也想提醒家屬如果有事情要協助，市府一定全面協助。

▲▼陳姓女清潔員當日認真工作，沒想到遇鹹酥鴨老闆酒駕撞擊，美好人生畫上句點。（圖／記者林東良翻攝）