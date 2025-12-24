　
政治

快訊／苗栗率先藍白合　鍾東錦宣布：賴香伶出任副縣長

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣長鍾東錦今（24）日中午舉行就職3週年記者會，宣佈民眾黨中央政策會執行長、苗栗子弟賴香伶，出任第二副縣長，兼顧政治區域、閩客族群的平衡，率先為2026年地方選舉「藍白合」寫下典範和佈局，更有力助攻鍾的連任之路。

▲苗栗縣長鍾東錦今舉行就職3週年記者會，宣佈延攬民眾黨政策會執行長賴香伶出任第2副縣長，為2026年藍白合樹下典範。（圖／記者楊永盛攝）

▲苗栗縣長鍾東錦今舉行就職3週年記者會，宣佈延攬民眾黨政策會執行長賴香伶出任第2副縣長，為2026年藍白合寫下典範。（圖／記者楊永盛攝，下同）

鍾東錦3年前在藍綠夾擊下，突破重重包圍勝選，延攬立委陳超明辦公室執行長邱俐俐為第一副縣長；因應立法院11月通過的「地方制度法」修正案，縣市政府增加1位副縣長，鍾東錦經過多方考量、還民眾黨前主席柯文哲助選的大人情，今天在就職週年餐會上，公開宣佈賴香伶為第2副縣長。

▲苗栗縣長鍾東錦今舉行就職3週年記者會，宣佈延攬民眾黨政策會執行長賴香伶出任第2副縣長，為2026年藍白合樹下典範。（圖／記者楊永盛攝）

▲苗栗縣長鍾東錦今舉行就職3週年記者會，宣佈延攬民眾黨政策會執行長賴香伶出任第2副縣長，為2026年藍白合樹下典範。（圖／記者楊永盛攝）

鍾東錦說，感謝民眾黨前主席柯文哲、主席黃國昌點頭，同意借將賴香伶，相信各界對賴在立委問政表現、對苗栗照顧，大家都有目共睹，相信能有效協調縣府局處公務，加速推動縣政工作。鍾說，第1副縣長邱俐俐為海線閩南籍、中港溪流域，賴香伶出身山線客家庄的三義鄉人，2位副縣長兼顧政治區域和族群平衡。

賴香伶說，「感謝鍾縣長的抬愛，很榮幸回鄉奉獻專業和能力，民眾黨和她都會全力以赴；她強調，國人期待政黨合作、而不是對立，鍾縣長很多政策和政見跟民眾黨都能融合，自己將扮演不分族群的工作角色，全力協助縣政」。

▲苗栗縣長鍾東錦今舉行就職3週年記者會，宣佈延攬民眾黨政策會執行長賴香伶出任第2副縣長，為2026年藍白合樹下典範。（圖／記者楊永盛攝）

賴香伶（57歲）目前為民眾黨中央政策會執行長、苗栗縣黨部主委，昔日投身勞工社運，曾任台灣民眾黨籍立法委員（勞工權益領域），台北市政府勞動局局長、桃園中正國際機場臺北航空貨運站工會秘書，參與過嘉隆紡織抗爭、正大尼龍罷工以及火盟的人民老大運動。

分享給朋友：

