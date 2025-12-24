國民黨支持度下跌！　蔡正元示警：藍白相加仍輸民進黨

▲國民黨支持度下跌5.2％，蔡正元直言是「警訊」。（資料照／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台灣民意基金會23日公布最新民調，國民黨支持度下跌5.2％，民眾黨上升2.0％，民進黨則上升7.3％。前立委蔡正元表示，這是國民黨中央的警訊，仔細檢討是哪一環節出問題，「不可以一句話說民調有問題就當沒事了。」

國民黨跌5.2％、藍白加起來還輸綠1.1％

蔡正元以「國民黨支持度下跌」為題發文表示，根據游盈隆的台灣民意調查基金會最新出爐的政黨支持度調查，與兩個月前的調查數字相比，國民黨跌5.2％，目前20.6％；民眾黨上升2.0％，目前16.7％；民進黨上升7.3％，目前38.4％。

蔡正元分析，三個黨的支持度只有國民黨下跌，國民黨加民眾黨後，還輸給民進黨1.1％，即便民眾黨上升的幅度，都無法彌補國民黨下跌，「有人可以說游盈隆的民調不一定準，但不能說這不是國民黨中央的警訊。」

▲台灣人的政黨支持傾向，最近兩個月比較。（圖／台灣民意基金會提供，點圖放大，下同）

2022民調落後仍大勝 但「政黨支持度掉仍會拖累候選人」

不過，回顧2022九合一大選，當時國民黨支持度也不如民進黨，但國民黨依舊贏下地方選舉，最大原因在於「選民把政黨及候選人切割看待」，尤其是中間選民，即便不喜歡某一政黨，也未必不喜歡政黨提名的候選人，所以只要侯選人符合中間選民期待，還是有機會彌補政黨背景的不利。

蔡正元認為，政黨支持度上升，還是有助於候選人的得票率；政黨支持度下跌，也必然會拖累候選人的得票率，「現在國民黨的支持度下跌這麼多，國民黨中央要當一回事，仔細檢討到底那一個環節出了問題，不可以一句話說民調有問題就當沒事了。」

蔡正元呼籲，未來還會有其他民調相互印證，要隨時關注任何可能的潜在問題，「黨中央要勇於面對問題才是正確的態度，推卸問題很容易鑄成選舉大敗的原因。」