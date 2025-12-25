平安夜衝燒烤店搶菜刀狂揮「要殺人」還亂砸車　桃園醉男慘了

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子昨（24）日平安夜酒後闖入中壢區忠孝路上某家燒烤店，奪取店家菜刀後大喊「要殺人」，隨後前往成章一街沿街砸損路旁停放汽機車，還到某家鹹酥雞攤要求以菜刀換西瓜刀遭拒，警方據報後1分鐘內火速抵達現場，透過優勢警力將林男制伏，警方偵訊後依恐嚇公眾罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市林姓男子昨晚在中壢區成章一街附近，持菜刀大喊「要殺人」，還砸毀路旁汽機車，中壢警方據報迅速趕抵，以優勢警力制伏。（圖／中壢警方提供）

中壢警分局內壢派出所於昨晚6時55分許獲報，在中壢區忠孝路、成章一街與福德路口，有人持刀還沿街砸毀汽機車，警方獲報後立即派出大量警力到場，當場發現42歲林姓男子渾身酒氣，員警以優勢警力制伏拘捕，帶回派出所偵訊。

▲桃園市林姓男子昨晚在中壢區成章一街附近，持菜刀大喊「要殺人」，警方迅速趕抵制伏。（圖／中壢警方提供）

中壢警方調查，林男酒醉後闖入忠孝路上一家燒烤店，大聲狂喊「要殺人」，並奪取店家菜刀後沿途毀損汽車、機車各一輛，隨後在成章一街與福德路口欲向一旁鹹酥雞攤，要求以菜刀換西瓜刀時，店家機警將菜刀後拒絕再提供刀具，警網迅速趕抵，以優勢警力將醉醺醺的林男壓制逮捕，當場查扣菜刀1把，偵訊後依恐嚇公眾罪嫌移送桃檢偵辦。

▲中壢警方以優勢警力制伏酒醉林男後，起出做案用菜刀等證物。（圖／中壢警方提供）

中壢警分局長林鼎泰表示，警方對於任何危害公共安全之暴力行為，均秉持「積極、迅速」精神，警方獲報後即時啟動警網迅速到場處置，確保民眾生命身體及財產安全；呼籲民眾如發現可疑或危險情事，第一時間務必通報警方，共同維護社會治安。