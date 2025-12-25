起口角遭刺！瑞芳男右胸中刀噴血命危　嫌犯逃逸警追緝

記者郭世賢、劉人豪／新北報導

新北瑞芳驚傳砍人案，今（25）日早上7時43分，於瑞芳區明燈路三段有民眾受刀傷，胸部流血，警方獲報到場，發現為38歲林男右胸，遭23歲吳男持不明刀器刺傷流血一度命危，由消防救護人員送往基隆長庚醫院醫治，目前傷勢穩定，送往加護病房觀察。

▲瑞芳持刀刺人案，警方全力緝凶。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

據了解，林男為基隆警方列管的毒品人口，曾犯下多起妨害秩序案件，今與當地毒品人口吵架遭刺，警方懷疑雙方疑因毒品或財務起糾紛，目前警方追緝逃逸的吳男中。