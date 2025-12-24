萬泰物流集團聖誕變裝趴瘋創意　董座化身「紅姐」同歡

▲董事長鄭毓文親自下場表演，突破形象化身時下最夯的「網紅紅姐」，讓賓客都認不出來。(圖／萬泰提供）

記者張佩芬／台北報導

萬泰物流集團聖誕變裝趴瘋創意，今(24)日上午在上班時間熱鬧登場，共有11組團隊精心準備創意表演，現場笑聲與掌聲不斷，充分展現萬泰團隊的凝聚力與無限創意。這項活動已經連續12年舉辦，今年表演競賽首獎獎金3萬元、亞軍2萬元、季軍1萬元，吸引各部門卯足全力投入。

活動最大亮點，莫過於董事長鄭毓文親自下場表演，突破以往形象，化身時下最夯的「網紅紅姐」，一登場便引爆全場歡呼，讓員工與來賓驚喜連連，也再次展現董事長與員工「玩在一起」的親民作風，成為全場話題焦點。

▲鄭毓文與獲得第一名，演出「神鬼也瘋狂」的業六部及CS客服部團隊合影。（圖／記者張佩芬攝）

今年多組表演規模盛大、劇情完整，奪下第一名的是由業六部及CS客服部攜手演出的「神鬼也瘋狂」，動員29人，劇情結合幽默、神話與職場元素。故事從醫院急救病人開始，黑白無常現身將病人帶往陰間，卻因業績不佳誤抓「百億土豪大亨」，引發一連串爆笑橋段。

關鍵時刻，媽祖下凡，率領百億土豪大亨的老婆們前來解救，連鬼差都喝下孟婆湯，最終眾人重返人間、皆大歡喜，巧妙隱喻團隊合作與逆轉困境的精神，創意與娛樂效果十足，成功抱回最高榮耀。

▲獲得第二名的「萬泰大閱兵－時空穿越閱兵典禮」演出團隊與鄭毓文合影。（圖／記者張佩芬攝）

由業二部及業五部聯手演出的「萬泰大閱兵－時空穿越閱兵典禮」氣勢磅礡，共29人分成三大軍團演出。東方軍隊由「泰始皇」領軍，象徵紀律與傳承；西方軍隊以「埃及古文明」為代表，展現制度與文明力量；台灣軍隊則由特戰部隊登場，凸顯速度、效率與精準執行力。三方軍隊透過時空融合穿越到現場，象徵萬泰物流整合全球、橫跨東西方的堅強實力。

▲第三名「勢在必賭」演出團隊與鄭毓文合影。（圖／記者張佩芬攝）

第三名則由人資部、資訊部、法務部，以及董事長室與總經理室跨部門組成的團隊，以作品「勢在必賭」獲獎。該表演以節奏明快、角色鮮明的方式呈現職場挑戰與團隊決心，展現後勤與管理單位同樣不容小覷的創意能量，獲得現場一致掌聲。

▲鄭毓文(著西裝)頒獎給第一名得獎團隊。（圖／萬泰提供）

萬泰物流高階主管表示，聖誕派對不只是表演競賽，更是企業文化的具體展現。透過跨部門合作、長時間排練與創意發揮，讓員工在歡樂中培養默契，也把「專業、團結、執行力」的精神搬上舞台。

隨著集團持續成長，萬泰物流未來也將持續以「以人為本」為核心，打造有溫度、有向心力的企業文化，讓員工在努力拚業績的同時，也能盡情享受工作與生活的平衡。