藍白拋「國民帳戶」　張雅琳轟：抄作業還說自己第一真的很丟臉

▲民進黨立委張雅琳。（圖／翻攝自Facebook／張雅琳 Ngalim Tiunn）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌明（24日）將共同召開記者會，宣布推動「國民帳戶」，由政府在每位12歲以下孩童帳戶中存入一筆5萬元基金，孩子年滿18歲後就能領回人生的第一筆資本。不過，民進黨立委張雅琳今（24日）就發文痛批，抄作業不可恥，但抄完還說自己第一，藍白真的很丟臉。

針對藍白宣布啟動「國民帳戶」，民進黨立委張雅琳痛批，抄作業不可恥，但抄完還說自己第一，藍白真的很丟臉。藍白提出「國民帳戶」，由政府替12歲以下孩子開立帳戶、一次存入5萬元，宣稱要替每個孩子建立「第一筆起始資本」。

張雅琳指出，首先，這不是新政策，更不是藍白首創。她在今年年初就已經提出「擴大兒少帳戶」的政策構想，並跟民間團體討論方案、試算金額，找尋財源，並在11月28日總質詢，正式要求行政院長卓榮泰研擬具體方案，行政院也已明確承諾會進行評估。「更重要的是——我是在既有的基礎上改革」，「兒童及少年未來教育與發展帳戶」已經存在多年，透過家庭共同儲蓄、政府相對提撥，協助弱勢的孩子在成年前累積基本資源。

張雅琳說明，她主張的改革方向，是參考新加坡、英國的政策後，把這套制度擴大到全民，讓所有孩子，不分家庭背景，在18歲時都能擁有真正屬於自己的第一筆資產，要創業、圓夢、升學都不用擔心經濟的問題，這才是負責任的制度改革。

第二，張雅琳表示，藍白的「國民帳戶」，2個最基本的問題「錢從哪裡來」、「家長角色是什麼」完全沒交代。一次性存5萬元給全國0至12歲所有孩子，財政衝擊是多少？預算來源在哪？是舉債？排擠其他社福？還是根本沒算過？家長要不要提撥？比例多少？是強制還是自願？連制度最基本的運作方式都說不清楚，要家長如何相信這是一個可長可久的政策？

第三，張雅琳強調，這不是「政策競賽」，而是責任問題。藍白的「國民帳戶」，目前只有一句話：「政府一次存5萬元。」，但制度設計沒有、財源不明、風險不談，這不是政策，是藍白慣用的嘴砲搶錢立法。更直白地說，這不是創新，是把既有制度簡化後重新包裝，然後對外洋洋得意宣稱「藍白藍白得第一」。

張雅琳指出，藍白要抄作業歡迎，一起為孩子把制度做得更好，但前提是不要整天只想爭功搶勞。好的政策，不需要靠抹掉別人的努力來成立。

此外，民進黨立委郭國文、邱議瑩先前也已提出類似方案，但據《聯合報》報導，國民黨發言人牛煦庭認為，只要能解決少子化問題，這是一項民生法案希望大家能踴躍支持，歡迎民進黨立委跟在他們後面。