土耳其出現近7百個天坑！專家發出警告：危機正在擴張

▲地質學家觀測一處深達數十公尺的新形成天坑。研究顯示，科尼亞盆地的地下水位正以每年4 至5 公尺的速度急劇下降。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者楊庭蒝／綜合報導

土耳其「糧倉」科尼亞平原正遭遇嚴重的地質危機。受到極端氣候與過度抽取地下水的雙重夾擊，當地已湧現近700個巨大天坑，這些直徑可達30公尺的深坑正加速吞噬農田，對當地的農業生態與居住安全構成重大威脅。

根據土耳其災害與應急管理局的最新統計，目前境內已確認的天坑數量達684個，其中高達534個集中在土耳其最大的農業區科尼亞省。這片貢獻全國11%可耕地的土地，如今布滿了巨大的塌陷孔洞，部分農耕地塊甚至密集出現十餘個天坑。地質學家解釋，這與當地的特殊地質密切相關，科尼亞平原地底下分布著易溶於水的碳酸鹽與石膏岩層，形成了龐大的地下溶洞網路。過去這些溶洞由地下水支撐，但隨著水源枯竭，失去支撐力的溶洞頂部便會發生劇烈坍塌。

造成地下水位崩潰的主因包括氣候暖化導致的降雨減少與蒸發加劇。研究顯示，科尼亞盆地的地下水位正以每年4至5公尺的速度驚人下降，相較於21世紀初每年僅下降0.5公尺，惡化速度顯著提升。此外，人為因素也推波助瀾，為了灌溉高耗水作物，當地農民挖掘了數萬口合法與非法的深水井，導致地下水抽取量遠超自然補給速度。在某些極端地區，地下水位自1970年代以來已下降超過60公尺，甚至鑽探至400公尺深處仍難以尋獲水源。

科尼亞理工大學天坑研究中心負責人費圖拉·阿里克教授指出，雖然目前新形成的天坑多位於農村地區，尚未直接造成人員傷亡，但其形成的不可預測性已成為當地居民懸在頭上的利劍。專家警告，目前已偵測到約1,850個潛在的地面沉降點，顯示危機正持續擴張。若不加強管控地下水開採並應對乾旱趨勢，這片土耳其最重要的農業心臟地帶，其地基將變得愈發脆弱，未來恐將面臨更頻繁且規模更大的地表崩陷。