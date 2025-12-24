　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

張善政就職三週年拍板「桃園NEXT未來工程」　推動第二行政園區

▲桃園市長張善政今天出席就職三週年活動時，帶領市府團隊，將推動「桃園NEXT未來工程」，重構城市版圖。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政今天出席就職三週年活動時，帶領市府團隊，將推動「桃園NEXT未來工程」，重構城市版圖。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（24）參加「有感施政、奠定桃園20年發展根基：就職三週年」活動時表示，宣布「桃園NEXT未來工程」等六大政策，包括第二行政園區落腳中路、市立醫院＋三分院落實醫療平權、中壢體育園區打造南桃園區域發展最後拼圖、持續擴增2歲專班及臨托據點、免費新幹線公車及桃小巴、讓年輕族群買房自住更容易的可負擔住宅等。

張善政指出，未來不只是六個政策而是一個城市系統；六個核心模組一起跑，城市才會穩。至於未來的桃園，則希望透過「桃園NEXT未來工程」，重構城市版圖。

▲桃園市長張善政今天出席就職三週年活動時，說明市府籌畫打造桃園黃金軸線等計畫。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政今天出席就職三週年活動時，說明市府籌畫打造桃園黃金軸線等計畫。（圖／市府新聞處提供）

張善政也提及，市府籌畫打造桃園黃金軸線，讓每個車站不僅是交通節點，更是生活核心。鐵路地下化後，將近16公里路廊乘載超過100萬民眾的日常，騰空的園道路廊則是重新定義的「桃園黃金軸線」。市府的眼光必須放遠，思考跨世代生活議題，市府提出「TOD+」新概念，規劃每個車站不僅是交通節點，更是生活核心。鐵路地下化後，將有近450公頃工業區步入轉型，從傳統製造到智慧製造，甚至是研發中心，將有許多國際、高科技產業進入，好工作不須再遠赴外縣市。

▲桃園市長張善政今天出席就職三週年活動，說明六大政策推動方向。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政今天出席就職三週年活動，說明六大政策推動方向。（圖／市府新聞處提供）

此外，桃市府第二市政園區將結合中路重劃區打造未來城市核心，選址所在地中路車站不僅與未來第二市政園區距離近，能有效補足使用超過40年舊市府的不足，園區規劃進駐市政服務大樓及市議會兩個最大公共設施，將整合道路系統、捷運規劃等大眾運輸工具，帶動鐵路地下化周邊土地的轉型。

中壢體育園區正進行招商規劃，作為南桃園區域發展的最後一塊拼圖，新的車站、新的捷運均已陸續興建，另有有大型公園與停車場，就差一個大型室內運動場及展演空間，大巨蛋完工後，將完美補足南桃園生活機能。

未來桃園將朝醫療平權大邁進，透過「市立醫院+三分院」讓市民告別跨區、跨縣市就醫惡夢。除八德總院外，市府預計在大溪、觀音與復興三地設立分院，讓桃園醫療平權大幅邁進，讓絕大部分桃園市民都能就近方便就醫，告別跨區、跨縣市就醫惡夢。

▲桃園市長張善政今天出席就職三週年活動時，說明市府首創全台推動「可負擔住宅」制度。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政今天出席就職三週年活動時，說明市府首創全台推動「可負擔住宅」制度。（圖／市府新聞處提供）

張善政也提出，為落實居住正義，除社會住宅外，桃園再往前跨出關鍵一步，創全台首例推動「可負擔住宅」制度，透過「去商品化」與「封閉市場」等制度設計，確保住宅回歸居住本質，讓一般薪資家庭在合理範圍內，也能實現自住可能，達到年輕族群減壓力，買房自住更容易之願景。

▲桃園市長張善政今天出席就職三週年活動時，帶領市府一級主管、區長等強調未來施政決心。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政今天出席就職三週年活動時，帶領市府一級主管、區長等強調未來施政決心。（圖／市府新聞處提供）

張善政強調，市府多項政策及措施都率全國之先，如婦幼局是台灣領頭羊、代理教師全聘期讓中央跟進，推動「可負擔住宅」也能當領頭羊，期待市府主管要有企圖心並勇於迎接挑戰，可負擔住宅的推動只能成功不能失敗。

 【更多新聞】

余家昶捨身救人！張善政證實：家人大愛回捐200萬給市府

桃園男貼文「下一個張文會出現」　法院放人桃檢火速起訴

車行老闆超狠！處理糾紛西瓜刀砍斷兄弟檔手掌　4惡匪下場曝

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 4480 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
張文哥哥親赴北車悼念現場　寫卡片給余母！
收到警報別慌！北市1226高強度演練　蔣萬安指示納入細胞簡訊
快訊／台東今晚第4震！
快訊／突狂震！住戶坐馬桶ing　褲子穿一半急奔出
直擊國道高架橋強震擺盪！　駕駛驚呼：搖超久
快訊／高雄震後爆「沒水可用」
下班尖峰遇強震！區間車內警報「同步炸響」
快訊／平安夜連3震！
快訊／台東6.1強震！岩灣技訓所外牆崩落　網友憂人犯跑了
快訊／台東強震畫面曝！商品「骨牌式」崩塌　賣場店員顧客急逃命
快訊／18:39又地震！規模3.7
快訊／6.1地震　恐怖搖晃畫面曝光！
快訊／6.1地震！台鐵鹿野到太麻里電力中斷　列車暫停檢查

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

萬泰物流集團聖誕變裝趴瘋創意　董座化身「紅姐」同歡

收到警報別慌！北市1226高強度演練　蔣萬安指示納入細胞簡訊

接見日前法務大臣鈴木馨祐　顧立雄：希望深化雙邊國防事務

張善政就職三週年拍板「桃園NEXT未來工程」　推動第二行政園區

獲徵召角逐屏東縣長！　立委蘇清泉：屏東該改變了

藍白跟推國民帳戶！郭國文：歡迎拿香跟拜　但不審總預算什麼都免談

通過藍白協商機制　國民黨：竹市、宜蘭、嘉市、新北共推能贏的人

白宮前國安顧問歐布萊恩示警：淘寶等中國電商擴張恐引發台灣風險

藍白拋「國民帳戶」　張雅琳轟：抄作業還說自己第一真的很丟臉

王世堅嗆廢死假仁假義　台獨大老嘆非常不妥：殺來殺去何時了？

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「張文為什麼不等跨年」北市男驚悚貼文　調查局上門抓人

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

取貨殺人武器畫面曝！張文「突然有錢」...「前進基地」連住3晚

南韓首枚商用運載火箭發射失敗！升空30秒「爆炸解體」　直播中斷

兒擋刀喪命！余家昶母不怨張文　展大愛喊：和他父母沒關係

萬泰物流集團聖誕變裝趴瘋創意　董座化身「紅姐」同歡

收到警報別慌！北市1226高強度演練　蔣萬安指示納入細胞簡訊

接見日前法務大臣鈴木馨祐　顧立雄：希望深化雙邊國防事務

張善政就職三週年拍板「桃園NEXT未來工程」　推動第二行政園區

獲徵召角逐屏東縣長！　立委蘇清泉：屏東該改變了

藍白跟推國民帳戶！郭國文：歡迎拿香跟拜　但不審總預算什麼都免談

通過藍白協商機制　國民黨：竹市、宜蘭、嘉市、新北共推能贏的人

白宮前國安顧問歐布萊恩示警：淘寶等中國電商擴張恐引發台灣風險

藍白拋「國民帳戶」　張雅琳轟：抄作業還說自己第一真的很丟臉

王世堅嗆廢死假仁假義　台獨大老嘆非常不妥：殺來殺去何時了？

張文哥哥親赴北車悼念現場　寫卡片給余母：您將英雄帶來世上

台鐵「關山＝金崙停駛」車站擠爆旅客　晚間9時前完成巡查

萬泰物流集團聖誕變裝趴瘋創意　董座化身「紅姐」同歡

陳偉霆兒子名意外被曝光！　王安宇說溜嘴急道歉…他反應獲讚

台灣「鴻華先進Bria新休旅」開箱本月上市　國產價水準不輸進口車

快訊／台東今天第4震！19:07規模3.1地震　最大震度2級

台東體中牆面磁磚「被地震震落」！健身房天花板砸地上　慘況曝光

直擊國10高架橋強震擺盪！駕駛驚呼：搖超久

WBC備戰策略？陳傑憲強調默契　曾豪駒笑喊「烤肉」

快訊／卑南狂震住戶坐馬桶ing　褲子穿一半急奔驚吐：連滾帶爬

大淵拍重慶重機「抱飛失敗」　喊：加錢！...出動兩個來抱XD

政治熱門新聞

台灣民意民調／卓榮泰滿意度回升　游盈隆：脫離執政困境邊緣

即／苗栗率先藍白合　賴香伶出任副縣長

苗博雅：台灣現在死刑沒有被廢除　賴清德並沒有不願意執行

支持度下跌！　蔡正元示警：藍白相加仍輸綠營

通過藍白協商機制　國民黨：這4市共推能贏的人

運動部主管爆為討好李洋　要下屬當「人頭」抽羽球場

王世堅嗆爆廢死：假仁假義！　喜歡的就移民去北歐

國民黨首波縣市長提名3+1　徵召謝龍介、柯志恩、蘇清泉、吳秀華

騎車滑手機、行駛間吸菸　罰鍰1200元

盧秀燕就職7年　親揭不選總統原因

藍白再度封殺1.25兆國防特別條例　行政院：高度遺憾

獨／憾！陸軍士官長與妻爭執失蹤　尋獲時已死亡

憲法法庭復活　445位學者、375位律師連署力挺

快訊／童子瑋參選2026基隆市長　民進黨選對會今拍板

更多熱門

相關新聞

余家昶捨命力阻張文傷人　余家人暖心回捐200萬善款

余家昶捨命力阻張文傷人　余家人暖心回捐200萬善款

桃園市民余家昶在北捷隨機商人案中捨命攔阻，事後善心人士紛紛表達捐款意願，市長張善政今（24）日上午受訪時表示，余家昶預計明年春祭入祀忠烈祠，包括中壢仁海宮捐贈200萬元協助處理後事，但余家非常溫暖，覺得自己經濟狀況還可以，因此又把捐款回捐給市府，市府後續會與家屬討論如何運用。

余男台北車站擋刀救人　桃市府評估頒發傑出市民

余男台北車站擋刀救人　桃市府評估頒發傑出市民

桃園元旦升旗典禮移師龜山　邀市民迎接2026年

桃園元旦升旗典禮移師龜山　邀市民迎接2026年

民調曝！媒體人驚王義川「年輕選票大出走」

民調曝！媒體人驚王義川「年輕選票大出走」

桃園商業轉型服務中心成果發表　表揚10家企業

桃園商業轉型服務中心成果發表　表揚10家企業

關鍵字：

桃園市長就職三週年張善政桃園NEXT未來工程六大政策

讀者迴響

熱門新聞

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！

快訊／禾浩辰求婚了！

辛龍驚傳鬧翻岳父母！　帶契約上門斷往來

沈玉琳抗癌4月「58歲生日暴瘦現身」

張文筆電硬碟48數碼加密　警破解卡關

八點檔女神深夜「激吻富三代人夫」道歉了！

他問「89為何不去擋砍人嫌犯」？網神回一句笑翻眾人

快訊／17:47台東發生有感地震！震度估4級以上　國家警報響

啦啦隊女神昆娜哭認離婚！遭爆不倫球星親回應

即／16歲學霸高中生深夜倒臥人行道亡

辛龍放鳥公益演唱　吳宗憲動怒：所有人都要求著他？

情緒藏太好！「最愛裝沒事」星座

快訊／17:47台東卑南規模6.1「極淺層地震」　最大震度5弱

辛龍遭爆「隱瞞劉真塔位」不給探望

獨／張文隨機殺人「第二基地」曝...訂聖誕節入住

更多

最夯影音

更多
張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊
殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面