張善政就職三週年拍板「桃園NEXT未來工程」　推動第二行政園區

▲桃園市長張善政今天出席就職三週年活動時，帶領市府團隊，將推動「桃園NEXT未來工程」，重構城市版圖。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（24）參加「有感施政、奠定桃園20年發展根基：就職三週年」活動時表示，宣布「桃園NEXT未來工程」等六大政策，包括第二行政園區落腳中路、市立醫院＋三分院落實醫療平權、中壢體育園區打造南桃園區域發展最後拼圖、持續擴增2歲專班及臨托據點、免費新幹線公車及桃小巴、讓年輕族群買房自住更容易的可負擔住宅等。

張善政指出，未來不只是六個政策而是一個城市系統；六個核心模組一起跑，城市才會穩。至於未來的桃園，則希望透過「桃園NEXT未來工程」，重構城市版圖。

▲桃園市長張善政今天出席就職三週年活動時，說明市府籌畫打造桃園黃金軸線等計畫。（圖／市府新聞處提供）

張善政也提及，市府籌畫打造桃園黃金軸線，讓每個車站不僅是交通節點，更是生活核心。鐵路地下化後，將近16公里路廊乘載超過100萬民眾的日常，騰空的園道路廊則是重新定義的「桃園黃金軸線」。市府的眼光必須放遠，思考跨世代生活議題，市府提出「TOD+」新概念，規劃每個車站不僅是交通節點，更是生活核心。鐵路地下化後，將有近450公頃工業區步入轉型，從傳統製造到智慧製造，甚至是研發中心，將有許多國際、高科技產業進入，好工作不須再遠赴外縣市。

▲桃園市長張善政今天出席就職三週年活動，說明六大政策推動方向。（圖／市府新聞處提供）

此外，桃市府第二市政園區將結合中路重劃區打造未來城市核心，選址所在地中路車站不僅與未來第二市政園區距離近，能有效補足使用超過40年舊市府的不足，園區規劃進駐市政服務大樓及市議會兩個最大公共設施，將整合道路系統、捷運規劃等大眾運輸工具，帶動鐵路地下化周邊土地的轉型。

中壢體育園區正進行招商規劃，作為南桃園區域發展的最後一塊拼圖，新的車站、新的捷運均已陸續興建，另有有大型公園與停車場，就差一個大型室內運動場及展演空間，大巨蛋完工後，將完美補足南桃園生活機能。

未來桃園將朝醫療平權大邁進，透過「市立醫院+三分院」讓市民告別跨區、跨縣市就醫惡夢。除八德總院外，市府預計在大溪、觀音與復興三地設立分院，讓桃園醫療平權大幅邁進，讓絕大部分桃園市民都能就近方便就醫，告別跨區、跨縣市就醫惡夢。

▲桃園市長張善政今天出席就職三週年活動時，說明市府首創全台推動「可負擔住宅」制度。（圖／市府新聞處提供）

張善政也提出，為落實居住正義，除社會住宅外，桃園再往前跨出關鍵一步，創全台首例推動「可負擔住宅」制度，透過「去商品化」與「封閉市場」等制度設計，確保住宅回歸居住本質，讓一般薪資家庭在合理範圍內，也能實現自住可能，達到年輕族群減壓力，買房自住更容易之願景。

▲桃園市長張善政今天出席就職三週年活動時，帶領市府一級主管、區長等強調未來施政決心。（圖／市府新聞處提供）

張善政強調，市府多項政策及措施都率全國之先，如婦幼局是台灣領頭羊、代理教師全聘期讓中央跟進，推動「可負擔住宅」也能當領頭羊，期待市府主管要有企圖心並勇於迎接挑戰，可負擔住宅的推動只能成功不能失敗。