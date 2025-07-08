曾看機器包小籠包！鼎泰豐CEO「堅持手工」：18摺湯包不能妥協

▲鼎泰豐位於美國加州聖塔克拉拉的分店，同樣可以透過玻璃窗觀看廚師們手工製作小籠包。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合報導

以小籠包聞名全球的台灣連鎖餐廳品牌鼎泰豐，目前仍堅持不讓機器進入廚房！北美區執行長楊艾倫（Aaron Yang）表示，小籠包製作極其精細，尤其是招牌的18摺摺痕與湯汁比例，都必須仰賴人手操作才能保證高品質，強調「機器人會大幅犧牲品質」，因此目前僅在不影響料理品質的場域下引進自動化。

33歲的楊艾倫與32歲的弟弟楊艾伯特（Albert Yang）共同擔任鼎泰豐北美區的執行長。

楊艾倫接受美媒《商業內幕》（Business Insider）專訪時表示，鼎泰豐的小籠包在北美每家分店每天平均能賣出1萬顆，全由師傅手工包製。他強調，小籠包的餡皮薄如紙，卻得承載內餡與湯汁，摺痕還必須準確達18摺，這些細節「非常非常精緻」，目前機器尚無法達到相同水準。

楊艾倫表示，「我們對品質毫不妥協！我們看過機器製作的湯包，但品質真的犧牲太多了。」他強調，為維持口感與品質，機器暫時無法取代人工。

▲鼎泰豐堅持手工製作維繫品質。（圖／達志影像／美聯社）

不過，鼎泰豐也並非完全排斥自動化，而是將機器導入非料理環節，例如外送支援。楊艾倫指出，紐約門市的廚房與外帶區距離較遠，因此店內配有一台小型機器人，負責來回運送完成的外帶包裹至前台，減輕人力負擔，「在有這台機器人之前，得由一名員工整天來回走動，現在機器人可省去這段耗時流程。」

鼎泰豐的策略與美國其他連鎖品牌相似，例如Chipotle、Shake Shack也都傾向維持廚房人力操作。Chipotle執行長博特賴特（Scott Boatwright）表示，品牌核心之一就是員工與顧客的互動經驗；Shake Shack執行長梅爾（Danny Meyer）則強調，煎製漢堡的拿捏需靠人手直覺，不同漢堡也會有獨特風味。

儘管如此，部分品牌仍嘗試將自動化應用於備料流程，例如Chipotle 在2023年導入「Autocado」機器人協助處理酪梨，成功縮短備料時間。而星巴克則推出人工智慧（AI）工具協助咖啡師記憶飲品配方，機器與人力互補，仍以保留「手作精神」為原則。