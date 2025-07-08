德州暴洪增至104死　10名女童與輔導員仍失蹤

▲美國德州中部洪災，搜救隊伍持續尋人。（圖／路透，下同）



記者張靖榕／綜合報導

美國德州暴洪增至104死，受災最嚴重的克爾郡（Kerr County），截至目前已尋獲84具罹難者遺體，其中包括56名成人與28名兒童，災情慘重。地方政府指出，位於災區的「神祕營」（Camp Mystic）仍有10名孩童與1名輔導員下落不明。

《衛報》報導，克爾郡警長辦公室發布聲明指出，「目前仍有10名神祕營地的露營者與1名輔導員失聯。我們對所有受此悲劇影響的家庭與親友表達最深切的哀悼。」

當局正持續投入搜救行動，救援人員使用重型機具清除纏繞的樹木，並徒步涉入暴漲河川展開搜尋。志工們滿身泥濘，一塊塊翻找洪水沖刷後的殘骸，現場氣氛愈趨沈重。

官方表示，下一階段將針對是否有及時發布氣候預警，以及部分營地未及時撤離的決策展開調查。克爾維爾市（Kerrville）市政經理萊斯（Dalton Rice）表示，許多營地與小木屋位處行動通訊不穩區域，是本次災難應變的一大挑戰之一。他說，「我們勢必會深入檢視這些環節，也會等到搜救任務結束後，全面檢討。」

據悉，部分營地在災前已有所準備，主動觀測氣象變化並提前撤離。其中一間營地便成功將數百名露營學童提前轉移至地勢較高處，避免更大傷亡。

美國國家氣象局早3日即已發布潛在洪災警告，並在4日凌晨陸續釋出多道暴洪警報，最終在清晨發布「暴洪緊急」訊息，但當地政府官員與居民都表示，未料降雨強度竟達數月雨量之和，遠超預期。

有居民向媒體表示，並未收到任何氣象警告。對於當地人早已熟悉的「暴洪走廊」（flash flood alley），此次災情之猛烈仍出乎許多人的意料。未來是否能從中記取教訓、強化預警與撤離機制，成為各界關注焦點。