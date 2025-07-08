對等關稅並非萬能！美媒分析川普「自打臉」：目標矛盾恐難實現

▲美國總統川普試圖透過向各國課徵關稅，重振美國產業。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普今天針對多個國家宣布新一波關稅稅率。美媒分析，川普的關稅政策初期雖在政治與經濟層面取得若干成果，包含吸引部分企業回流、提高稅收與短暫改善貿易逆差，但長期目標卻彼此矛盾，恐難以單靠關稅手段全面實現。

根據美媒《CNN》，川普一向將關稅視為萬用工具，宣稱可同時振興美國製造業、填補財政赤字、縮小貿易逆差，並迫使他國向美國讓步。儘管政策初期確實奏效，包括蘋果、通用汽車等企業宣布在美投資設廠，月均關稅收入突破200億美元，4月貿易逆差更驟降一半。不過，專家認為，這些現象更可能是市場面對政策衝擊所作出的短期調整。

製造業發展成效也有限。雖然川普高調宣示「工廠將重新開張」，但美國製造業實際卻面臨結構瓶頸。美國勞工部5月報告指出，製造業有多達41.4萬個職缺無人應徵，主因是熟練勞工不足，或勞工不願投身相關工作，加上美國人力成本遠高於其他國家。專家估算，若iPhone完全在美國境內生產，售價恐飆破3000美元。

同時，川普任內製造業就業並未明顯改善。儘管上任初期曾宣布新增9000個製造業工作機會，但近兩個月卻連續每月流失7000人，目前總就業人數已低於其上任時。川普雖強調「在美製造就不用繳交關稅」，但若企業依政策回流，美國也將失去從關稅獲得的財政收入，目標出現矛盾。

此外，川普還誇口關稅可「取代全部所得稅」，但根據美國年均3兆美元的所得稅收入與等額進口總額估算，若欲以關稅取而代之，需對所有進口商品課徵100%以上稅率。經濟學家認為實務上不但不可行，甚至可能需高達200%稅率才可能達成目標，目前收支落差極大。

在貿易公平訴求上，川普強調「對等關稅」原則，對貿易逆差嚴重國家加徵重稅，確實在短期內拉低進口數字並縮小逆差。但專家指出，多數產品無法於美國生產，逆差本身亦未必是「虧損」，反而可能反映經濟強勁與消費活絡。

在國際談判上，川普頻以關稅為籌碼施壓各國讓步，加拿大近期就撤回原訂徵收的數位服務稅。但此招並非萬靈丹，對中國的高關稅未能阻止芬太尼流入，也未成功促使蘋果在美設廠或車廠關閉墨加工廠。即使成功逼出讓步，依川普說法仍得撤回關稅，與提高稅收目標再度衝突。

《CNN》總結指出，川普透過關稅短期確實達成部分成效，但欲同時實現經濟復甦、貿易平衡、擴大財源與外交施壓，關稅手段恐難獨力負荷全部目標，終將面臨制度性矛盾與現實挑戰。