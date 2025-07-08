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川普預告課徵25%關稅　南韓總統府「急召會議」！高層赴美會盧比歐

▲▼南韓總統李在明最快4日下午與美國總統川普通話。（圖／達志影像／newscom）

▲川普寄給李在明的信表示，美國將向南韓課徵25%對等關稅。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

美國總統川普於當地時間7日陸續公布針對12國所祭出的對等關稅稅率，並率先公開日本、南韓課徵稅率達25%，表示已向日本首相石破茂、南韓總統李在明發出信函。對此，南韓總統辦公室今（8）日上午緊急召開會議，而南韓國家安保室長魏聖洛更在華府會晤美國國務卿盧比歐。

根據《韓聯社》，隨著川普決定即將於8月1日起正式向南韓所有對美輸出產品課徵25%對等關稅，目的在於消弭關稅與非關稅壁壘，南韓總統辦公室稍早緊急召開對策會議，由政策室長金容範、經濟成長首席河駿坰、國家安保室第3次長吳玹周、產業政策秘書官吳成赫（音譯）等幕僚出席。

此外，國務調整室長尹昌烈、產業通商資源部次長、計畫財政部次長、外交部次長也跟著出席會議。同時，南韓總統辦公室預計8日下午1時30分，針對韓美貿易問題召集相關會議。

南韓產業通商資源部表示，「此次由美國總統川普發送的信函，顯示對等關稅的暫緩實施期延長至8月1日。因此，為了儘早消弭關稅所產生的不確定性因素，我們將會加快談判腳步，在剩下的時間內以對等互惠為原則進行談判。」

報導指出，南韓目前派出總統辦公室國家安保室長魏聖洛出訪華府，並於美東時間7日會晤美國國務卿盧比歐，除了強調鞏固70年韓美同盟的必要性，更表示期盼能夠儘快召開韓美領導人峰會，推動南韓總統李在明會晤川普。

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