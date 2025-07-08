川普態度大轉彎！軍援烏克蘭「必須送更多武器」　俄烏戰情升溫

▲川普表示，烏克蘭必須具備「自我防衛」能力。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普近日才剛下令暫緩對烏克蘭軍援，8日卻又改口表示美國「必須」再向烏克蘭提供武器，強調烏克蘭必需具備自我防衛能力。此時，俄軍則加強對烏克蘭平民區空襲，僅一天就造成至少11人死亡、逾80人受傷，且再度發射超過100架無人機，攻勢猛烈。

根據《美聯社》，川普8日向媒體表示，儘管美方擔憂軍火庫存下降，但烏克蘭「必須能保護自己」，顯示他對軍援立場出現明顯轉變。此前美國國防部才宣布，因考量自身軍備需求，將暫停交付部分防空飛彈與精準砲彈等重要軍援給烏克蘭。

與此同時，俄羅斯對烏克蘭的空襲持續升溫。烏克蘭官員指出，俄軍夜間發射逾百架無人機，重創多地平民區，造成敖德薩與哈爾科夫等地居民傷亡，基輔亦有建築受損。官方統計顯示，僅哈爾科夫就有1人死亡、71人受傷，蘇梅地區也有2人死於俄軍短程無人機攻擊。

俄軍還加強對徵兵中心攻擊，意圖干擾烏方補充兵力。烏東頓內茨克地區傳出7死9傷，但未說明攻擊武器。烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏方已與歐洲盟友及美國軍火商簽訂協議，將擴大無人機生產，期盼今年能獲得「數十萬架」以強化前線與防空。

俄羅斯則聲稱，僅8日一夜之間就在13個地區、黑海與克里米亞半島上空擊落91架烏克蘭無人機。此外，俄國交通部長斯塔羅沃伊特（Roman Starovoit）在遭總統普丁解除職務後數小時被發現身亡，官方研判是輕生。俄媒推測，其下台可能與涉及庫爾斯克地區防禦工事貪污案有關。

這場戰爭已持續超過3年，俄軍兵力正試圖突破烏軍綿延千公里的前線，而烏克蘭則因人力吃緊與軍援遲滯，面臨更大壓力。澤倫斯基強調，唯有加強防空火力，才能保護人民生命。