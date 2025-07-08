街頭砍死妻和小姨！林智群點出軟爛男裝瘋無用關鍵

記者劉邠如／綜合報導

新北市土城7日發生一起駭人聽聞的家暴命案，新北市謝姓男子疑不滿日前違反家暴令時，妻子張女報警抓人，在開完庭後，竟尾隨妻子與小姨子，當街開車衝撞後再持刀攻擊，造成兩人身亡。針對此案，律師林智群受訪時直言，保護令本質上只是讓警方能介入處理的依據，卻無法真正阻止加害人的行為，尤其面對已經理智斷線的人，整個制度形同失靈。

林智群指出，該男子早在5月間就被法院核發保護令，限制不得接近妻子與住家範圍，但之後又以「回家拿東西」為由接近妻子，引發警方逮捕。他分析，雖然理論上只要違反保護令就可處罰，但實務上若是初次違反，檢方多半仍會選擇不聲押，而是請回。正因如此，謝男在命案發生當天上午才剛被無保釋回，下午即行兇。

對於檢方選擇讓嫌犯無保請回，林智群表示，根本問題在於目前制度下無法有效辨識「高風險個案」。他強調，不是每個違反保護令的人都會殺人，但也不是每個人都安全，而一旦面對情緒炸裂的行兇者，任何制裁或保護措施往往都來不及發揮作用。他語帶無奈地指出：「你說殺人會判死刑，他根本不怕，那他會怕什麼？」

▲律師林智群分析土城軟爛惡男殺妻殺小姨後，可能面對的刑責。（圖／合成圖）

林智群進一步提醒，保護令雖然是一種法律工具，但它不能阻擋行兇者的腳步。他直言，若加害人處於情緒極端狀態，即便知道違反保護令會被抓，也可能不顧一切衝進去。他也補充說，法務部雖有制訂處理指引，但「處理指引對這種人是沒有用的。」

至於謝男犯案後主張精神疾病，並試圖訴諸減刑可能。林智群直言，該男子並非當場自首，而是逃逸至中南部後才被捕，並不符合自首條件。他也強調，嫌犯過往並無精神病史，臨時裝瘋往往也難以通過法院鑑定，因此藉此主張減刑成功的機率非常低。

談到是否可能判死刑，林智群表示，從手段殘忍、造成兩死的結果來看，理論上確實有機會，但實務上要經過一、二、三審所有法官一致同意才能成立死刑判決，門檻極高。根據過往經驗，他研判此案最可能的結果仍是無期徒刑。