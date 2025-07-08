土城男當街砍妻　婦團：「保護令核發前後」暴力嚴重度會增加

記者趙于婷／台北報導

土城家暴男不甩保護令，當街砍殺妻子和小姨子，引發社會關注。婦女救援基金會今表示，家庭暴力保護令雖可禁止加害人對被害人持續施暴，但面對慣性、嚴重虐待、難以控制情緒的加害人仍需完整人身安全計畫，且離婚、保護令開庭與審判結果前後，暴力及嚴重性程度容易增加，更需留意被害人安全。

▲土城家暴男不甩保護令，當街砍殺妻子和小姨子。（圖／翻攝網路）

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該案發生在7日上午11時許，謝男、張女夫妻倆開庭完後，竟開車衝撞騎車的張女與妹妹，再持40公分料理刀當街砍殺，造成2人傷重不治，開車南下逃亡至彰化投案，被帶回土城分局後謝男卻突然情緒激動稱自己有病。

對此，婦援會提出3大關鍵重點：

1.親密關係暴力本質是權力控制：當暴力已成為對被害人權力控制手段時，暴力行為往往具有多樣、多次連續性虐待的特性，實務上發現被害人因為害怕或制止暴力聲請保護令，大部分加害人會因公權力介入而降低暴力行為或嚴重性，但也有少數加害人認為被剝奪權力控制感、沒有面子而產生報復行為或是再施以更嚴重暴力行為以控制、阻止被害人脫離或向外求助。

2.離婚、保護令開庭與審判結果前後，暴力及嚴重性程度容易增加：實務經驗發現家庭暴力案件在離婚、保護令的開庭和審判前後，加害人想要阻止被害人開庭、持續開庭情緒、無法接受訴訟結果，容易出現各種恐嚇、報復暴力行為，社工人員要與被害人進行人身安全風險評估與因應計畫，例如出入路線、遇到加害人因應方式等。

3.面對慣性、嚴重虐待、難以控制情緒的加害人仍需完整人身安全計畫：保護令效力對於大部分加害人有效果，可是對於無懼公權力、具有毀滅性格、報復心強烈的加害人效果有限，仍需要警政、司法對加害人強力約制和後續教育輔導，被害人安全維護計畫。

婦援會呼籲，對於被害人的生命安全風險高，無法將加害人羈押時，被害人可帶子女暫時居住在庇護所，司法單位對此故意殺人的加害人應嚴懲不可輕放，為了預防類似案件再發生，不可輕忽性別暴力嚴重程度，應要有評估暴力再犯的敏感度，積極落實家庭暴力防治法刑事程序。