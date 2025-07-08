南韓熱爆！首爾連續9晚「熱帶夜」難熬　移工高溫中暑累計7人亡

▲南韓釜山高溫炎熱，市民在廣安里海水浴場慢跑。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

隨著最近高氣壓座落在東海（日本海）北側海域、東風吹拂，導致南韓迎來酷暑天氣，尤其是太白山脈以西更是熱得嚇人！其中首爾更是連續9個晚上夜間迎來最低氣溫攝氏26.9度，因此南韓今年夏季就有7人熱死，與前一年相比大增83%，而昨（7）日更有一名外籍移工在工地疑似熱中暑身亡。

根據《韓聯社》，高壓壟罩導致南韓最近迎來高溫炎熱的氣候，首爾的「熱帶夜」（夜間氣溫達25度以上）連續9天，江原道江陵市則是連續出現8晚熱帶夜，直到今（8）日凌晨3時20分才終於降至24.9度，而江原道原州、忠清北道忠州、大田、全羅北道全州、光州、大邱、釜山、濟州島野迎來熱帶夜，預估白天最高溫達27到36度。

南韓疾病管理廳7日公布統計數據，指出光是在6日一天內南韓就有59人因頭痛、暈眩、肌肉痙攣、疲勞、熱衰竭等熱傷害病例而送進急診室，其中有2人不幸身亡；至於從5月15日起至今的統計資料也可發現，熱傷害疾病患者累計達875人、死者達7人。

從去年監測起始點（2024年5月20日）統計，今年同期患者為859人，比起去年同期的469人還要多出390人，增加幅度達83.2%；至於去年同期死亡人數則為3人，顯示今年死亡人數是去年2倍以上。

南韓疾病管理廳認為，在高溫炙熱的天氣進行戶外工作、包括從事農活等，是導致中暑身亡的主要原因之一。報導指出，其實南韓慶尚北道龜尾市山東邑，7日下午4時40分，才有一名23歲的越南籍勞工在某公寓大樓興建工地昏倒，死在地下1樓，被發現時體溫達40.2度。